Виды автомобильных багажников и способы их крепления: 7 популярных вариантов

Не всегда объема багажника достаточно для транспортировки всех грузов. Цеплять прицеп не всегда удобно, в таком случае багажники на крышу — это лучшее решение, они удобные и стоят относительно недорого. Багажник не меняет конструкцию транспортного средства, а это значит, что никаких документов или разрешений не надо.

Например, тут, вы можете выбрать универсальный автобагажник или купить пластиковый автобокс. Но подобрать подходящий багажник это лишь половина дела. Первым делом стоит проверить, что выбранная конструкция подойдет под типы крепления в вашем авто. Рассказываем, какие бывают типы креплений, а также об их преимуществах и особенностях.

Способы крепления багажника к автомобилю

Специалисты выделяют семь типов крепления автомобильных багажников. Коротко расскажем о каждом из них.

Водостоки. Установка возможна в любом положении, подходит для старых автомобилей, но не подходит для большинства современных. Простой и популярный вариант, но доступный не всем. Дверной проем. Распространенный тип крепления, он надежный и обеспечивает отличную устойчивость. Фиксируется багажник с помощью специальных прижимов за кромку в дверном проеме. Магниты. Универсальный вариант, легкая установка. Такой вариант подходит только для легких грузов. А еще со временем они размагничиваются, предсказать последствия такого развития событий сложно. Штатные места. Удобный и безопасный вариант, специальные заглушки позволяют крепить автобагажник непосредственно к кузову автомобиля. Достаточно убрать специальные заглушки и зафиксировать багажник. Это удобное решение, но к сожалению, такое решение доступно не всем водителям. Продольные дуги. Не повреждают крышу автомобиля, обеспечивают надежное крепление груза, дополнительно можно зафиксировать ремнями. Ключевой плюс такой системы крепления — отсутствие контакта с крышей машины, а значит, риск повредить ее почти нулевой. Интегрированные крепления. Легко устанавливаются на автомобили, имеющие рейлинги, обеспечивают надежность и устойчивость. Т-образный профиль. Быстрая установка, никакого контакта багажника с крышей, универсальность и надежность. Т-образный профиль считается одним из лучших вариантов. Быстрая установка и никакого контактна багажника с крышей — вот главные плюсы этого варианта.

Важно учитывать, что неправильный выбор и установка багажника может привести к повреждению автомобиля, созданию дополнительных шумов и неустойчивости при движении. Поэтому рекомендуется устанавливать багажник согласно инструкции производителя или обратиться к специалистам.

Как видите, существуют разные типы крреплений, но сказать какой из них лучше невозможно, поскольку для каждого авто и каждой ситуации тот или иной вид крепления может быть лучше. Если вы не уверены, обращайтесь к специалистам за консультацией.