Бізнес та акції

600 китайських брендів назавжди заблоковані за проплачені відгуки

Під найбільшу в історії Amazon "зачистку" потрапило близько 3000 інтернет-магазинів.

20.09.2021
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Найбільший світовий інтернет-продавець – американська компанія Amazon – провів найбільшу в своїй історії «зачистку», жертвами якої стали близько 3000 інтернет-магазинів, що представляють близько 600 китайських брендів.


Їх піддали вічному блокуванню через порушення політики платформи, що стосується заборони проплачених відгуків про продукцію. Варто зазначити, що відгуки в обмін на гроші замовляють майже всі молоді компанії, але Amazon зважився пройтися саме по китайським виробникам.

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Втім, це може бути пов’язано з особливою креативністю представників Піднебесної в тому, що стосується укритті механізмів покупки відгуків. Наприклад, азіатські товариші навчилися маскувати підкуп споживачів під програми VIP-тестування або розширеної гарантії. Інший прийомом компаній була пропозиція повернути гроші або подарувати безкоштовний товар в обмін на видалення залишеного раніше негативного відгуку.

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