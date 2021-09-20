600 китайських брендів назавжди заблоковані за проплачені відгуки

Найбільший світовий інтернет-продавець – американська компанія Amazon – провів найбільшу в своїй історії «зачистку», жертвами якої стали близько 3000 інтернет-магазинів, що представляють близько 600 китайських брендів.





Їх піддали вічному блокуванню через порушення політики платформи, що стосується заборони проплачених відгуків про продукцію. Варто зазначити, що відгуки в обмін на гроші замовляють майже всі молоді компанії, але Amazon зважився пройтися саме по китайським виробникам.

Втім, це може бути пов’язано з особливою креативністю представників Піднебесної в тому, що стосується укритті механізмів покупки відгуків. Наприклад, азіатські товариші навчилися маскувати підкуп споживачів під програми VIP-тестування або розширеної гарантії. Інший прийомом компаній була пропозиція повернути гроші або подарувати безкоштовний товар в обмін на видалення залишеного раніше негативного відгуку.