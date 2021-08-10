Нова Пошта виплатить лише 2% від вартості знищеної з її вини посилки

В результаті пожежі в вантажівці “Нової пошти” деякі клієнти втратили своїх посилок. Один з них розповів, що було втрачено обладнання вартістю $ 4000, за що компанія запропонувала йому компенсацію в розмірі 200 грн. Тобто близько 2% від вартості. Про це сказано в повідомленні користувача Facebook на офіційній сторінці “Нової пошти”.





Справа в тому, що під час відправлення посилки клієнт вказав у накладній її мінімальну вартість, оскільки “проблем ніколи не виникало”. Із Запоріжжя до Києва він відправляв Asic miner (обладнання для видобутку криптовалюти). Його ціну чоловік підтверджує скринами з сайту (про небезпеку скріншотів читайте в нашій свіжій статті) інтернет-магазину.

“Посилка НЕ дійшла до одержувача ! Звернувся на гарячу лінію ! Спочатку мені на гарячій лінії відповіли, що ваша посилка пропала, а потім через час сказали, що машина згоріла ! ” – обурився клієнт.

Після написання претензії безпосередньо у відділенні пошти компанія надіслала йому офіційну відповідь. У листі йдеться, що вони готові виплатити 100% від заявленої в накладній вартості, а це – 200 грн. Однак користувач заявляє, що повну суму в таких ситуаціях компанія все ж виплачує, але вибірково.

У той же час в коментарі під постом “Нова пошта” написала, що “питання про можливість компенсації вже передали фахівцям відповідного підрозділу” і зараз від них чекають відповіді.

Варто нагадати, що нещодавно один з клієнтів “Нової пошти” поскаржився на зіпсовану посилку в складі 62 коробок вартістю $ 2800.. Вміст коробок було повністю розбито.