Українцям розповіли про небезпеку скріншотів

Провідний розробник мобільного ПЗ в компанії Slaxico Юрій Шарлай попередив українців, що скріншоти часто стають причиною витоку даних.





За його словами, мінуси даної функції гаджетів стало особливо видно під час пандемії, коли компанії стали переводити співробітників на віддалений режим роботи, а документообіг перейшов на новий рівень. Експерт пояснив, що працівники стали робити скріншоти і пересилати їх колегам у відкритих месенджерах. Однак це призвело до того, що в мережу почали потрапляти конфіденційні дані.

Шарлай зазначив, що подібними випадками активно користуються конкуренти. При цьому їхні цілі можуть бути самими різними – як крадіжка бізнес-моделі, так і нанесення шкоди шляхом публікації несприятливих для першої компанії новин. У другому випадку це може завдати шкоди репутації, відновлення якої потребує багато часу і коштів.

Щоб подібних ситуацій не відбувалося, підприємствам рекомендується підписувати спеціальну угоду зі своїми співробітниками. У ній має бути зазначено, що будь-яка конфіденційна інформація і документація повинна передаватися виключно через захищені месенджери або по інших захищених встановлених компанією каналах.