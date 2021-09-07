Чому і коли на смартфоні варто відключати функцію геолокації

Всі сучасні смартфони та інші гаджети дозволяють використовувати геолокацію для пошуку необхідного місця на карті. Крім того, геолокація дозволяє визначати місце розташування, чим і користуються багато компаній. Експерти рекомендують відключати функцію, якщо вам не потрібно використовувати навігатор або інші додатки.





Проблема в тому, що геолокація використовується для збору персональних даних, а також для формування пакетної реклами для конкретного користувача. Додатки збирають інформацію на підставі розташування смартфона.

Настирлива реклама

Можливо, багато власників смартфонів могли помітити, що сьогодні реклама подається цілеспрямовано. Людині досить включити геолокацію і вбити в пошуковику смартфона товар, який її цікавить, як тут же починають приходити рекламні повідомлення з усіх магазинів, які знаходяться поруч.

Маркетингові компанії навчилися використовувати геодані для формування рекламних переваг для конкретного користувача. При цьому всі встановлені в смартфоні додатки активно обмінюються інформацією.

Система працює дуже просто. Наприклад, якщо власник смартфона відвідує інстаграм, то додаток відразу визначає його місце розташування і передає інформацію партнерським програмам. В цей же час починають формуватися пакетні рекламні пропозиції. У разі обмеження геолокації дана інформація залишиться конфіденційною, а користувач не буде отримувати настирливу рекламу.

Не тільки реклама

Геолокація працює на основі вшитого в смартфон GPS-передавача, який споживає досить багато заряду акумуляторної батареї. При постійно включеній геолокації пристрій розряджається в рази швидше, тому відключення функції дозволить продовжити час роботи смартфона.

Разом з цим деякі сучасні програми навчили працювати з геолокацією тільки в фоновому режимі, що не так сильно позначається на споживанні заряду. Звичайно, якщо мова йде про використання навігатора, то GPS буде працювати постійно.

Експерти в сфері безпеки рекомендують уважно вивчати налаштування приватності смартфона. У деяких випадках пристрій отримує набагато більше інформації, ніж хотів би передавати власник телефону. Не варто забувати, що геолокація дозволяє з точністю визначати місце розташування пристрою, чим часто користуються правоохоронні органи.

Звичайно, зараз навряд чи вийде повністю відмовитися від передачі конфіденційних даних, але обмежити їх цілком можна.