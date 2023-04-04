Федоров розповів про долю TikTok в Україні

Україна не має наміру забороняти TikTok на смартфонах чиновників, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю LIGA.net.

“Жодних дискусій такого характеру наразі не ведеться. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається в інших країнах. Але таких розмов або конкретних дій з цього приводу не ініційовано”, – заявив міністр.

Незважаючи на те, що деякі країни заборонили TikTok на офіційних телефонах, в Україні також з’явилися пропозиції обмежити платформу. Ще одна така петиція була зареєстрована на сайті президентських електронних петицій.

Кілька країн, таких як Нова Зеландія, Канада та Велика Британія, вже заблокували TikTok на смартфонах своїх державних службовців.