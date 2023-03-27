Зеленського просять заборонити TikTok в Україні

На сайті офісу президента України Володимира Зеленського з’явилася петиція із закликом тимчасово заборонити TikTok на території країни.

«Бо зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю хоча б на період війни в Україні», — написав автор петиції.

Зазначається, що документ, який опублікували на сайті українського лідера 24 березня, вже набрав понад 3000 голосів із необхідних 25 тисяч.

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час спільної прес-конференції з американським президентом Джо Байденом в Оттаві заявляв, що рішення канадського кабміну щодо заборони використання китайської соцмережі TikTok на службових мобільних пристроях обґрунтоване безпековими міркуваннями.