Зеленського просять заборонити TikTok в Україні

На сайті офісу президента України Володимира Зеленського з’явилася петиція із закликом тимчасово заборонити TikTok на території країни.
«Бо зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю хоча б на період війни в Україні», — написав автор петиції.
Зазначається, що документ, який опублікували на сайті українського лідера 24 березня, вже набрав понад 3000 голосів із необхідних 25 тисяч.
Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час спільної прес-конференції з американським президентом Джо Байденом в Оттаві заявляв, що рішення канадського кабміну щодо заборони використання китайської соцмережі TikTok на службових мобільних пристроях обґрунтоване безпековими міркуваннями.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter