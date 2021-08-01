Як налаштувати телефон, щоб шахраї не взяли на ваше ім’я кредит і не “спустошили” рахунки

Можливо, ми і помиляємося (зі своїм судженням), але сьогодні втратити ряд документів може бути не так страшно, як смартфон! Особливо, якщо він не захищений належним чином від зловмисників (і до нього підключений інтернет-банк).





Випадків, коли шахраї за допомогою чужого смартфона / SIM-карти спустошують рахунок і беруть кредити – просто безліч.

Непогано б ще раз підняти тему безпеки – привести, так би мовити, найважливіші моменти. Усунувши і налаштувавши все належним чином, ви серйозно убезпечите і свої дані, і власні кошти. Думаємо, це не буде зайвим ні для кого!

На що звернути увагу при використанні телефону (з інтернет-банком)

Перша наша порада: смартфон, до якого ви будете підключати інтернет-банк (мобільний додаток) – необхідно купувати у великій мережі (від офіц. виробника, з усіма документами). Ніяких покупок з рук від незнайомих людей (по-перше, невідомо звідки цей апарат, по-друге, незрозуміло, хто і що з ним робив).

Блокування включення телефону: вхід за відбитком

Друге, що необхідно відразу ж зробити – встановити ПІН-код / графічний ключ / відбиток пальця для включення апарату (прим.: більш надійна зв’язка відбиток пальця + код).

Цією дією ми заборонимо будь-кому включати апарат, крім його власника (ну і тих людей, чиї відбитки він додав сам в пам’ять телефону).

5 крапок граф. ключа

Вимкнути розширені повідомлення на екрані блокування

Обов’язково перевірте, яка інформація відображається на екрані блокування при приході SMS, повідомлень пошти і т.д. (може вийти так, що зловмисникам не доведеться навіть включати апарат і підбирати ваш відбиток – потрібний код з SMS вони побачать просто на екрані блокування, коли телефон в режимі очікування).

Важливо: ми б порекомендували на екран блокування виводити тільки значки і приховувати вміст повідомлення. Якщо такої опції в телефоні немає – то потрібно заборонити взагалі виведення будь-яких повідомлень на екран блокування (або змінити пристрій)!

Встановлення ПІН-коду на SIM-карту

Налаштування екрану блокування

Добре! Тепер телефон ніхто не включить крім вас, і з його екрану нічого не побачить, поки ви не введете код. Вже не так погано, як було …

Однак, є ще одна лазівка: SIM-карту можна переставити з вашого апарату в інший і прийняти / відправити SMS-повідомлення.

Щоб цього не сталося – на SIM-карту теж необхідно встановити ПІН-код. В цьому випадку, при кожному перезавантаженні телефону, – його доведеться вводити вручну. Таким чином ми закриємо цю небезпечну прогалину в безпеці.

Як це виглядає на практиці: телефон при включенні проситиме ПІН-код

Вимкнути адаптери Wi-Fi та Bluetooth

Проста, банальна і досить важлива порада!

Ми б взагалі, не рекомендувли підключати телефон до будь-якої Wi-Fi мережі, крім вашої власної (домашньої). Особливо, це стосується безкоштовних загальнодоступних Wi-Fi мереж, саме через них і відбуваються найчастіше зломи …

Зрозуміло, ще більш надійним варіантом буде повне виключення цих адаптерів в налаштуваннях телефону (до речі, завдяки цьому вдасться заощадити трохи заряду батареї).



Підключення / налаштування Android – викл. Bluetooth

Встановлення програм тільки з офіційних джерел

Це цілком очевидна рекомендація. Стосується вона, в основному, любителів ігор, які завантажують їх з різних джерел (як APK-файли) і встановлюють на телефон. Зрозуміло, разом з грою – в телефон може “потрапити” все, що завгодно. Робити так не рекомендується …

Радимо всі програми брати тільки з Play Market (для Android) – там вони досить жорсткого перевіряються. Плюс встановлювати тільки ті, які реально потрібні (без будь-яких ігор). Ну і само собою, дивитися, щоб були сотні (тисячі) відгуків.

Play Market

Перевірити і налаштувати Find my Device

Find my Device – це спеціальний сервісний додаток від Google. Призначений він для управління вашим телефоном дистанційно, з комп’ютера. Може бути дуже корисним, коли вам потрібно зробити дзвінок на телефон (щоб його знайти), або стерти всі дані з нього (якщо ви втратили апарат).

Зрозуміло, цей додаток краще заздалегідь налаштувати і перевірити, щоб він “бачив” ваш апарат. Так в разі чого – у вас буде ще одна “палочка-виручалочка”.

Не переходити за посиланнями з SMS-повідомлень і ел. пошти від невідомих сумнівних джерел

Надамо ще кілька важливих рекомендацій, про які багато хто забуває і особисто піддає зараженню свій телефон (або передає важливу інформацію зловмисникам).

не переходьте за посиланнями з повідомлень по SMS та поштою від незнайомих сумнівних адресатів (краще їх взагалі відразу видаляти); при дзвінках (нібито з банку) – передзвонюйте в банк самостійно (в будь-якому випадку, не називайте цим людям ніякі особисті відомості – ставтеся до них, як до незнайомців); нікому не кажіть коди з SMS-повідомлень (тим більше, коли вам хтось телефонує і просить їх назвати, навіть, якщо представляються співробітниками банку); не відвідують сайти для дорослих, торент-трекери та інші “розважальні” сумнівні ресурси (це точно не слід робити з телефону, до якого підключений інтернет-банк).

Регулярне оновлення ПЗ (та й самого телефону)

Стандартна рекомендація – не відкладайте оновлення ПЗ телефону в довгий ящик. Якщо вам заважає авто-оновлення – то перемкніть роботу в нічний час, коли ця процедура ніяк не перерве ваші справи.

Не забувайте час від часу міняти сам апарат. Прогрес не стоїть на місці, і в нових пристроях враховуються помилки і недоліки попередніх моделей.

Наприклад, смартфони, на яких не можна поставити блокування по відбитку пальця, – не такі зручні у використанні, а тому власники часто не блокують включення телефону. Що може привести до сумних результатів.

PS

Оновлення ПЗ (налаштування Android 10)

Все це не дає 100%-гарантії, але знижує ризики можливих проблем в рази. Пам’ятайте, що в переважній більшості випадків – винуватцем у втраті коштів є наша безпечність. У будь-якому випадку, наведені вище заходи – не віднімуть у вас багато часу, зате можуть зберегти ваші нервові клітини і кошти.