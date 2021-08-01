Які технології виготовлення вакцин проти COVID-19 існують в 2021 році

Ми говоримо про різні технології і гаджети в різних сферах життя і сьогодні хотілося б розібратися в тому, які технології виготовлення вакцин існують.





На початку варто відзначити, що існує три основних підходи для створення вакцин: коли використовується цілий вірус, чи бактерія, коли використовується якась частина або фрагмент патогена і коли використовується тільки генетичний матеріал.

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У зв’язку з цими підходами розробляються різні вакцини вироблені різними методами. Ось які технології виготовлення вакцин існують:

Інактивована вакцина

При цій технології береться патогенний мікроорганізм або дуже схожий на нього мікроб. Потім його інактивують (тобто знищують) за допомогою радіації, впливу тепла або хімічними речовинами. Потім цей загиблий вірус, чи бактерія використовується для створення безпечної вакцини, в якій він служить маркером для імунної системи, щоб вона запам’ятала його і виробила захисні антитіла.

Для розробки таких вакцин потрібні спеціальні лабораторії, щоб забезпечити безпечну роботу з вірусом.

Приклад. Ви вирішили запекти рибу. Хоча після приготування вона вже точно не жива і трохи відрізняється від того, якою вона була до приготування, це не заважає точно визначити, що перед нами саме риба і її можна їсти.

Жива, але ослаблена вакцина

Для виготовлення такої вакцини використовується живий, але сильно ослаблений вірус або схожий на нього мікроорганізм. Для такого способу виробництва використовуються ті самі технології, що і при виробництві інактивованих вакцин.

Така вакцина може не підходити людям з ослабленим імунітетом.

Векторна вакцина

Такі вакцини виробляються з використанням безпечного для людини вірусу. Цей вірус є постачальником специфічних білків небезпечного вірусу, щоб навчити імунну систему правильно розпізнавати і боротися з небезпечним вірусом, який може викликати хворобу.

Приклад. Ви відправляєте кур’єром посилку з гостинцями для своєї дорогої сестри. Незважаючи на те, що посилку доставили не ви самі, сестра все одно отримає саме те, що ви їй передали, зрозуміє, що посилка від вас і використає цей подарунок за призначенням.

Субодиничні вакцини

Технологія виробництва такої вакцини використовує тільки маленькі частинки вірусу або бактерії. При попаданні в організм таких частинок імунна система розуміє як надалі розпізнати небезпечний мікроорганізм.

Приклад. Це можна порівняти з тим, як по телефону ви домовляєтеся зустрітися з кимось, але у вас немає фотографії, щоб пізнати людину. Однак, по телефону вона сказала, що буде в червоній футболці з написом «Привіт», на голові у неї буде білий капелюх, буде одягнена у чорні шорти до колін і на ногах будуть білі кросівки. Завдяки таким «прикметами» ви точно впізнаєте співрозмовника.

Вакцини на основі генетичного матеріалу

Така вакцина доставляє в організм точні інструкції у вигляді нуклеїнових кислот (мРНК або ДНК). Клітини організму «прочитують» таку інструкцію і створюють специфічні білки властиві небезпечному вірусу. Таким чином імунна система розпізнає з чим їй потрібно боротися і як правильно реагувати на небезпечний для здоров’я вірус.

Приклад. На електронну пошту вам прийшов лист від директора про те, що в офіс повинні приїхати дуже важливі клієнти. У листі докладно описано, як потрібно їх зустріти і як підготуватися до їх приїзду, це явно допоможе «не впасти в бруд обличчям» і приїзд не застане зненацька.