Стало відомо, які моделі смартфонів отримають “MIUI +” і розширення оперативної пам’яті

Компанія Xiaomi все-таки вирішила відкласти презентацію MIUI 13 і зосередити свої сили на поточній версії оболонки, і доопрацюванні анонсованих раніше функцій.





Найпомітнішими серед них, без сумніву стали: можливість розширення оперативної пам’яті за рахунок обсягу накопичувача і так звана «MIUI +» – робоче середовище дозволяє більш тісно налаштувати взаємодію комп’ютера і смартфона.

У цій статті ми розповімо вам про останні зміни в даних налаштуваннях і списку смартфонів, які можуть розраховувати на їх отримання в наступних версія прошивки.

Miui +

Основним завданням цього режиму (за словами Xiaomi) є не просто відображення екрану смартфона на робочому столі комп’ютера під керуванням Windows або Mac OS, а в першу чергу повна інтеграція всіх сервісів, об’єднаний буфер обміну і моментальна передача файлів зі смартфона на комп’ютер і назад.

Спочатку, список смартфонів на яких була заявлена ​​підтримка «MIUI +» обмежувався тільки флагманськими моделями, але кілька днів тому в китайській соціальній мережі «Weibo», один з супер-тестерів ясно дав зрозуміти, що не тільки володарі Mi 11 (і йому подібних) зможуть випробувати новий функціонал.

Як ви бачите модельний ряд значно збільшився і вихід на глобальний ринок це лише питання часу, сумнівів у тому що це станеться до кінця року в нас немає.

Куди більше питань викликає заявлена ​​підтримка Mac Os, адже Apple ніколи не дозволить інтегрувати сервіси від сторонніх розробників, а значить функціональність на Mac буде значно урізана.

Розширення оперативної пам’яті

Давайте відразу внесемо ясність. Ця технологія не є чимось революційним. Будь-якому, більш-менш просунутому користувачеві Windows, давно знайомий термін «Файл підкачки», який працює приблизно по тій же самій схемі.

Як ви розумієте, для того щоб смартфон дійсно почав працювати швидше, необхідно щоб швидкість запису / читання з віртуальної оперативної пам’яті була якомога більшою.

В іншому випадку система не те що прискориться, а скоріше навпаки. Якщо привести зрозумілий приклад то спробуйте уявити ситуацію, коли боліду Формули один, довелося б буксирувати БелАЗ.

Саме з цієї причини, після появи розширення на вашому смартфоні (а отримають його всі моделі крім самих бюджетних), хоч якийсь толк від декількох гігабайт такої пам’яті, можна буде помітити тільки на смартфонах з UFS 2.2 і вище. А список гаджетів на яких тестування ведеться прямо зараз виглядає ось так: