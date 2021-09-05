Експерти розповіли, чому важливо використовувати VPN в готелях

Тримайте карту-ключ при собі, не залишайте цінні речі в номері без нагляду і закривайте двері. Більшість з нас дотримуються основних заходів безпеки в готелях, але в цей список потрібно додати ще одне важливе правило: не використовуйте готельну мережу Wi-Fi без VPN.





Підключення до загальнодоступної мережі пов’язане з ризиком всюди: в кафе, бібліотеках, аеропортах, і готелі – не виняток. При цьому готельні інтернет-мережі, захищені паролем, не набагато безпечніше, адже досвідчені користувачі можуть легко перехопити веб-трафік, якщо вони знають, що роблять.

Причому вам потрібно турбуватися не тільки про офіційні Wi-Fi-мережі готелю. Інші відвідувачі можуть налаштувати маршрутизатор або персональну точку доступу в своєму номері, яка буде відображатися в списку доступних мереж вашого пристрою, але більшість з них роблять це не з доброти. Швидше за все, вони або просто не знають, як налаштувати параметри безпеки на своєму пристрої, або хочуть обманом змусити інших підключитися до своєї мережі, щоб шпигувати за вами. Тому, перш за все, переконайтеся, що ви підключаєтеся до офіційної мережі загального користування. І обов’язково використовуйте VPN.

Використання готельної мережі Wi-Fi без VPN просто небезпечно

VPN забезпечує безпеку, шифруючи з’єднання вашого пристрою з веб-сайтами і серверами, приховує ваше місце розташування і IP-адресу, перенаправляє ваш трафік через проксі-сервер, що запобігає відстеженню ваших дій в інтернеті сторонніми особами. Більшість людей використовують VPN, щоб не допустити доступу інтернет-провайдерів до своїх даних, але якщо ви використовуєте загальнодоступний Wi-Fi, то приватні віртуальні мережі – не примха, а необхідність.

При цьому не варто забувати, що не всі VPN «однаково корисні» (тобто безпечні у використанні), оскільки безкоштовні програми все-таки таємно відстежують ваші дані, що може викликати витік, або навіть продають конфіденційну інформацію.

Тому вибирайте надійний платний VPN. А найбезпечніша стратегія – повністю відмовитися від готельного Wi-Fi і використовувати мобільний зв’язок всюди, де це можливо. Принаймні, не заходьте в мобільний додаток банку і не завантажуйте конфіденційну інформацію при підключенні до Wi-Fi.