Вы знаете ответы на вопросы о том, что такое умный дом, для чего нужна эта система, из каких элементов она состоит? Давайте разбираться по порядку.





Автоматизированная система умный дом (СУД) предназначена для управления элементами домашней инженерии. Smart Home позволяет управлять оборудованием и техникой с планшетов, смартфонов. Устанавливаются такие системы в новостройках разных классов.

Умный дом в новостройке

Не все покупатели недвижимости знают умный дом что это за инновационная система. С помощью такого решения можно дистанционно перекрывать водоснабжение, регулировать отопление или включать стиральную машину. Перечислены только основные возможности автоматизированной системы.

Устанавливают умный дом в новостройках на этапе ремонта. Система повышает стоимость недвижимости, упрощает управление жильем. Можно детальнее узнать, что такое система умный дом в новых квартирах. Технология позволяет:

управлять уровнем освещения;

получать картинку с камеры видеонаблюдения;

управлять температурой воздуха в комнатах;

получать информацию о протечках;

включать/отключать бытовую технику;

контролировать доступ к Интернету.

Автоматизированная система умный дом что это для новостроек? Smart Home ассоциируется с безопасностью, экономией, высоким уровнем комфорта. От комплектации системы будет зависеть то, что может умный дом контролировать и выполнять.

Что умеет Smart Home?

Изучая вопрос умный дом что это такое, особенного внимания заслуживают элементы системы. Каждый элемент обладает собственным интеллектом, а все узлы вместе связываются в общую сеть. Выход из строя одного элемента не повлияет на работу системы.

А что умеет умный дом в новостройке? Одним нажатием кнопки можно закрыть шторы или начать проветривание. Обеспечена безопасность жилища от разных аварий внутри дома (затопление, утечка газа), от внешнего проникновения злоумышленников. Вот что значит умный дом в современной новостройке.

В инновационных решениях предусмотрены другие функции:

управление видео-, аудиоаппаратурой;

включение пожарной сигнализации;

наблюдение за детьми, рабочим персоналом, пожилыми людьми;

отопление в режиме экономии;

регулировка жалюзи, карнизов;

автоматическое включение климатической техники;

контроль целостности проводки;

программирование освещения под режим чтения, сна.

В новых квартирах систему продумывают и устанавливают при выполнении ремонта. Необходимо определиться с тем, что входит в систему умный дом и какие функции она будет выполнять. СУД может управлять оборудованием, предметами интерьера (шторами), бытовой техникой, мультимедиа.

Элементы СУД

На рынке представлены разные варианты СУД, которые можно объединять и дополнять. Сначала узнайте умный дом что в себя включает, после чего делайте выбор. Комплектация Smart Home зависит от предпочтений и потребностей потребителей.

Система состоит из специальных датчиков, которые принимают информацию, центрального контроллера. Контроллер обрабатывает информацию, поступающую на датчики. Третий элемент СУД – оборудование в виде современных приборов и техники.