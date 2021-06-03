«Монобанк» дозволяє шахраям списувати гроші з картки не повідомляючи власнику

Клієнт мобільного українського банку «Монобанк» поскаржився на слабку систему безпеки фінустанови, через яку невідомі особи викрали з його карти досить велику суму грошей. При цьому користувач стверджує, що ніяких повідомлень про списання йому не приходило.





Подробиці інциденту

Свою розповідь користувач оформив як негативний відгук, розмістивши його на сайті Мінфіну. Там він детально виклав хронометраж інциденту – сталося все якось увечері, з рахунку списали три платежі в невідомому напрямку, в цілому пропало 90 доларів. При цьому повідомлень, які зазвичай супроводжують будь-яку операцію в онлайн-кабінеті, на телефон власника рахунку не надходило.

В результаті користувач зазначив, що при знятті готівки в касі будь-якого банку в нього завжди вимагали пін-код карти, а тут, в епоху повального шахрайства, фінустанова дозволяє проводити будь-які операції без будь-яких підтверджуючих факторів. Він заявив, що не бажає співпрацювати з банком, який запросто дозволяє невідомим особам обкрадати людей.

У коментарях до відгуку практично відразу ж з’явився відповідь представника «Монобанку». Він написав, що запити на підтвердження операції не відбуваються в двох випадках:

якщо налаштований регулярний платіж на сайті, який не вимагає CVC-коду для проведення операцій;

в разі, коли користувач постійно користується особистим кабінетом для відправки грошей в різні сервіси і при вході в аккаунт він активував звичайні пристрої.

Він також зазначив, що «Монобанк» вже відправив в платіжний агрегатор, який списував гроші, запит на уточнення ситуації.