Особенности выбора микрофинансовой организации для получения займа

Услуги микрофинансовых компаний сегодня стали очень актуальными среди многих граждан Украины. И это неудивительно, ведь каждый человек рано или поздно сталкивается с проблемой недостатка финансов. Если не хватает определенной суммы на покупку бытовой или мобильной техники, на путевку, на подарок близкому человеку, можно за считанные минуты оформить займ в МФО. Главное отдать предпочтение компании, предлагающей оптимальные условия сотрудничества.





Как выбрать МФО, чтобы не прогадать

Такие компании зачастую выдают недешевые займы, но предлагают высокую скорость оформления, отсутствие бюрократии и необходимости посещать наземное отделение. Выбирая финансовое учреждение для получения потребительского кредита на карту онлайн, стоит учитывать ряд нюансов:

Надежность. Рынок микрокредитования в последнее время активно развивается, и свои услуги предлагают десятки игроков. Среди них найдутся организации, которые приходят на короткий промежуток времени, и те, кто остаются надолго. Компании, предоставляющие услуги на протяжении длительного времени, не только знают, как получать прибыль, но и как строить доверительное взаимоотношение с заемщиками. Те, кто появляется на рынке с целью быстрого заработка, ведут по отношению к клиенту агрессивную политику, что прослеживается при первой же просрочке. Договориться с таким МФО практически невозможно. Поэтому, перед тем, как взять займ, стоит детально изучить подноготную конторы, ознакомиться с отзывами, и понять, как она работает в случае нестандартной ситуации. Наземные отделения. Компании, предлагающие займы онлайн и в отделениях доказали свою лояльность, поэтому оформлять кредит лучше у такого учреждения. Получить средства можно как в отделении, так и на сайте компании. Штрафы за просрочки. Услуги микрофинансовых организаций – оптимальный вариант для тех, кому отказывают банки. Как правило, такое случается, если человек ранее допускал просрочки и это отражено в кредитной истории. МФО доверяют таким клиентам, при этом стоит помнить, что штрафные санкции здесь жёстче, чем в банке. Лучше отдавать предпочтение тем конторам, которые не накладывают огромные штрафные санкции, и в перспективе предложат удобный для обеих сторон выход из ситуации. Недобросовестные МФО начисляют в 4-5 раз больше, чем должен клиент. Скрытые комиссии. Некоторые компании при выдаче кредита могут умалчивать о дополнительных платежах. Например, организация предлагает сумму под 1.2% ежедневно. Пользователь решил взять средства на неделю и планирует переплатить незначительную сумму, а в итоге компания будет просить в полтора раза больше. Как окажется потом, в договоре прописано, что МФО берет дополнительную плату за обслуживание. Договор. Многие финансовые учреждения предлагают получить новым клиентам беспроцентный займ. Здесь следует учитывать, что если по каким-то причинам клиент допустит просрочку хотя бы на день, к нему будет применена штрафная санкция, в виде начисления всех процентов, как правило, от 1 до 5% за каждый день пользования средствами. Эти нюансы прописываются в договоре.

Чтобы не столкнуться с сюрпризом, перед подписанием договора важно внимательно прочесть его. Если в нем есть непонятная вам информация, дополнительные вопросы лучше задать менеджеру компании.