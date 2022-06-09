Зубна щітка Oclean Flow продається з величезною знижкою на Aliexpress

Oclean — один з топових брендів у сфері електричних зубних щіток та інструменів для догляду за ротовою порожниною. Компанія запустила акцію на свою найбільш популярну зубну щітку – модель Oclean Flow. Лише протягом двох днів, до 10 червня включно, зубна щітка продається майже за половину ціни на Aliexpress. Крім того, з промокодом OCLEANFLOW2 можна отримати ще 2% знижки. Тепер щітку можна придбати за 24 долари, замість 44 в звичайний час.





Oclean Flow виділяється на фоні конкурентів своєю величезною батареєю, яка дозволяє використовувати її до 180 днів (або 25 тижнів). З такими можливостями гаджет стає ідеальним варіантом для подорожі, оскільки навіть якщо ми забули зарядний пристрій, нема про що хвилюватися. Як і в попередніх моделях фірми, щітка має сертифікат вологозахисту IPX7, тому ми також можемо використовувати її, наприклад, під душем.

Електрична зубна щітка Oclean Flow Sonic підтримує технологією звукового очищення з допомогою двигуна на 38000 об/хв та має таймер, який за замовчування встановлений на 2 хвилини, і нагадування на 30 секунд.

Зубна щітка також має наступні режими:

Ранкове полегшення (Заспокійливий режим для зняття дискомфорту вранці та правильного початку дня)

Нічне очищення (Сильний режим видалення будь-яких плям і залишків їжі, що утворилися протягом дня.)

Нескінченний режим(Стандартний режим без контролю часу та нагадувань для тих, хто любить просту та необмежену чистоту)

Освіження подиху (Режим для очищення язика та освіження подиху за короткий час.)

Дбайливий режим (Підходить для тих, у кого чутливі ясна, хто фізично хворий або пройшов через процедури в ротовій порожнині.)



Oclean Flow також поставляється з серією головок насадок. Тому її можна легко адаптувати під користувача, залежно від його потреб чи уподобань. Підзарядити щітку можна за допомогою кабелю USB type C.