Зубна щітка Oclean Flow продається з величезною знижкою на Aliexpress
Oclean — один з топових брендів у сфері електричних зубних щіток та інструменів для догляду за ротовою порожниною. Компанія запустила акцію на свою найбільш популярну зубну щітку – модель Oclean Flow. Лише протягом двох днів, до 10 червня включно, зубна щітка продається майже за половину ціни на Aliexpress. Крім того, з промокодом OCLEANFLOW2 можна отримати ще 2% знижки. Тепер щітку можна придбати за 24 долари, замість 44 в звичайний час.
Oclean Flow виділяється на фоні конкурентів своєю величезною батареєю, яка дозволяє використовувати її до 180 днів (або 25 тижнів). З такими можливостями гаджет стає ідеальним варіантом для подорожі, оскільки навіть якщо ми забули зарядний пристрій, нема про що хвилюватися. Як і в попередніх моделях фірми, щітка має сертифікат вологозахисту IPX7, тому ми також можемо використовувати її, наприклад, під душем.
Електрична зубна щітка Oclean Flow Sonic підтримує технологією звукового очищення з допомогою двигуна на 38000 об/хв та має таймер, який за замовчування встановлений на 2 хвилини, і нагадування на 30 секунд.
Зубна щітка також має наступні режими:
- Ранкове полегшення (Заспокійливий режим для зняття дискомфорту вранці та правильного початку дня)
- Нічне очищення (Сильний режим видалення будь-яких плям і залишків їжі, що утворилися протягом дня.)
- Нескінченний режим(Стандартний режим без контролю часу та нагадувань для тих, хто любить просту та необмежену чистоту)
- Освіження подиху (Режим для очищення язика та освіження подиху за короткий час.)
- Дбайливий режим (Підходить для тих, у кого чутливі ясна, хто фізично хворий або пройшов через процедури в ротовій порожнині.)
Oclean Flow також поставляється з серією головок насадок. Тому її можна легко адаптувати під користувача, залежно від його потреб чи уподобань. Підзарядити щітку можна за допомогою кабелю USB type C.