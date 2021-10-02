Світло в спальні: обираємо основні джерела освітлення

Відчуття затишку й комфорту в спальні багато в чому залежить від грамотно організованого освітлення. Дизайнери радять відмовитися від яскравих джерел холодного світла та віддати перевагу розсіяному світлу теплих тонів. Обов’язкова присутність загального освітлення середньої інтенсивності для повсякденних справ та розслабляючого приглушеного перед відходом до сну. Звичайно, універсальної схеми організації світла не існує, всі елементи підбираються індивідуально.





Люстра

Основне джерело світла розташоване в центрі кімнати, на стелі. Щоб мати змогу самостійно визначати, яке світло потрібно в даний момент, необхідно вибирати розумну техніку. Наприклад, на сайті інтернет-магазину auchan.ua: https://auchan.ua/ua/ljustry-i-podvesy/ можна придбати люстри, яскравістю яких можна керувати за допомогою пульта управління. В основному це три режими: теплий, холодний й денне світло. Якщо ставка робиться на класичні люстри з плафонами, то для очей більш м’якими будуть вироби з матового скла. До них можна встановити диммер, для регулювання потужності.

Однак, якщо в інтер’єрі встановлення люстри не передбачається, багато уваги потрібно приділити точковому освітленню. Це оптимальне рішення при монтажі підвісних стель в спальні та обладнанні гардеробної кімнати. Такі світильники не тільки освітлюють, але й виконують декоративну функцію.

Бра

Обов’язковим є й підсвічування біля ліжка. І бра з цією роллю справляються на всі 100%. Таке джерело світла забезпечує комфортне читання, перегляд фільму чи інших занять перед сном. Дизайнери рекомендують фіксувати їх на відстані 50-60 см вище рівня ліжка. Сьогодні вибір виробів як ніколи багатий, під різні стилістичні напрямки. Трендовими вважаються вироби:

Скляні, керамічні, акрилові.

Спіральні, геометричних форм, у вигляді конуса або колби.

З дзеркальними вставками та прозорі.

Закриті та напівзакриті.

З плафонами й без.

Білі, чорні, з позолотою та контрастних відтінків.

Крім бра, оформити зону біля ліжка можна сучасними підвісними світильниками, що спускаються зі стелі або настільними лампами.

Торшер

Домогтися затишку в кімнаті виключно загальними й приліжкові світлом складно. Придивіться до ще одного елементу ― торшеру, завдяки якому в інтер’єрі з’явиться красиве декоративний світло. Особливо це стосується незвичайних моделей з ажурними вставками, кольоровим світлом, на один чи два плафони.

Також торшери можуть бути на три й більше ламп, які розміщені на різній висоті або є частиною цілісної конструкції разом з тумбочкою. Оригінально виглядатимуть торшери в комбінації з поличним стелажем, годинником або у вигляді вази.

Пропонують виробники й безліч варіантів за кольором, стилістикою, способом управління. З диммером, пультом, на батарейках ― такі торшери в інтер’єрі максимально зручні у використанні.

Запорука створення комфортної, заспокійливої атмосфери ― вибір освітлення згідно з власних бажань та відповідно до модних тенденцій.