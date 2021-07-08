Влада буде списувати борги українців з їх банківських рахунків

Мін’юст України затвердив, а також ввів в обіг нову стратегію боротьби з боржниками, тепер з їх банківських рахунків будуть автоматично списуватися потрібні суми за запитом виконавчих органів. Більшість банків країни вже підключені до системи, під приціл влади потрапили неплатники аліментів, комунальних і кредитів.





Чого чекати боржникам

Варто зауважити, що подібна процедура застосовується вже давно, проте в минулому шлях до банківських рахунків неплатників займав куди більше часу. Виконавець повинен був через суд довести вину людини, після чого починалася процедура арешту рахунків. Фахівці відправляли письмовий запит в банки, щоб дізнатися, чи є рахунки людей в фінустановах і скільки грошей на них міститься. Банк міг відмовити у видачі інформації, тому що це було банківською таємницею. Однак навіть якщо запит все ж успішно оброблявся, вся ця тяганина забирала дуже багато часу, в результаті чого «винуватець торжества» встигав спустошити свої рахунки і перевести кошти в готівку. До того ж дана процедура застосовувалася виключно до неплатників аліментів.

Зараз процедура в рази спростилася для виконавців – банки зобов’язані надавати дані про неплатників за першим запитом, попередньо блокуючи гроші на рахунку боржника. Для блокування телефону потрібна буде тільки судова ухвала. При цьому закон застосовується щодо безлічі категорій боржників, включаючи:

кредитні зобов’язання;

заборгованість по оплаті послуг ЖКГ;

обмани, пов’язані з виплатою зарплати;

штрафників ПДР.

Для прискорення блокування рахунків банки підключаються до послуги «Автоматизована система виконавчого провадження». Практично всі великі українські фінустанови вже приєднані до системи, в найближчому майбутньому її дія пошириться на всі банки України.