Как выбрать дезодорант и гель для душа?

Косметика для ухода за телом представлена в большом разнообразии, на любой вкус, возраст, тип кожи. Это могут быть дезодоранты, гели для душа, жидкое мыло, бальзамы, скрабы, крема и т.д. Выбирая качественный dezodorant, следует внимательно изучить ассортимент и отличительные особенности.

Как выбрать дезодорант?

Популярны дезодоранты, как среди женщин, так и мужчин. Они помогают устранить неприятный запах и уменьшить выделение пота. Это достигается благодаря особому составу, в который входят дезинфицирующие и бактерицидные (спирт, триклозан, фарнезол) добавки.

С целью исключить возможные раздражения на коже в состав дезодоранта добавляют разные смягчающие компоненты: ромашка, календула, мята и др.

При выборе дезодоранта следует учитывать такие важные факторы:

тип средства: спрей, шариковый, стик, пудра, крем или гель;

аромат;

компонентный состав;

назначение: дезодорант или антиперспирант;

тип кожи;

надежность производителя и стоимость.

Качественный дезодорант должен соответствовать строгим требованиям, и быть эффективным, компактным, экономичным, безопасным, удобным в применении.

Наносить дезодорант необходимо только на чистую и сухую кожу. Если это спрей, то распыляют на тело с расстояния не менее 15-20 см. Если это шариковый, то после нанесения нужно подождать пока он высохнет, чтобы не осталось следов на одежде.

Формат дезодоранта каждый выбирает самостоятельно. Например, стики моментально высыхают и удобны в применении, экономно расходуются и не вызывают аллергических реакций.

Шариковые – компактные, удобные, экономичные и практичные, представлены большим выбором ароматов на любой вкус. Спреи не оставляют следов на коже и одежде, быстро высыхают и обладают приятным ароматом.

Пудровые дезодоранты сухие, поэтому не нужно ждать пока они высохнут, они практичные и экономные. Минеральные являются самыми безопасными и гипоаллергенными, то есть не вызывают аллергии и подходят для любого типа кожи.

Особенности выбора геля для душа

Гель для душа – универсальное и популярное уходовое средство на каждый день Он пользуется высоким спросом благодаря множеству преимуществ. Среди них большой выбор по назначению и компонентному составу, экономный расход, приятный аромат, нежная текстура, удобное применение и др.

По ссылке https://www.yvesrocher.az/az/collections/shower-gel можно выбрать качественный гель для душа с безопасным составом по выгодной цене. Он может быть увлажняющим, тонизирующим, расслабляющим, антицеллюлитным, антивозрастным, антибактериальным, кремовым и др.

Выбирая гель для душа, необходимо обращать внимание на такие моменты:

известность бренда и цена;

объем;

аромат;

безопасность состава;

текстура;

цель применения.

В составе не должно быть агрессивных ПАВ – SLS и SLES, они особенно вредны для чувствительной кожи. Без ПАВ совсем не обойтись, но они должны быть мягкими, что способствует качественному очищению кожи от загрязнений, остатков макияжа, жирного блеска и т.д.