Запропоновані Monobank кешбеки працюють далеко не завжди

У мережі з’явився відгук клієнта великого українського банку Monobank, в якому людина скаржиться на недотримання умов акції. Кешбек, який фінустанова рекламувала всюди, насправді не працює.





Що трапилося

Відповідний відгук з’явився на сторінці Мінфіну в спеціально відведеному Monobank розділі. Клієнтка написала, що вирішила скористатися популярною послугою, яку банк рекламує повсюдно – кешбек від покупок. Конкретніше – вона вирішила придбати корм для тварини у великому розмірі, щоб заощадити за допомогою повернення коштів. Для цього вона звернулася в зоомагазин, який потрапляє в сферу дії пропозиції фінустанови. Там вона придбала корм оптом, розраховуючи, що 20 відсотків від витраченої суми повернуться назад – кешбек в такому випадку повинен був скласти 450 гривень. Однак в результаті кешбек не спрацював, при цьому склалася наступна ситуація:

представники адміністрації зоомагазину відмовили в кешбеку, заявивши, що у них така акція підтримується, але конкретно клієнтці він не зарахувався;

служба підтримки магазину заявила, що причина криється в неробочому МСС-терміналі «Монобанку», тому їх компанія не винна в тому, що трапилося;

служба підтримки «Монобанку» також зняла з себе відповідальність, заявивши, що налаштування терміналу здійснює адміністрація торгової точки.

Клієнтка підсумувала свій відгук питанням – чому через подібні неузгодженості повинні страждати прості користувачі, коли сторони конфлікту не можуть вирішити, хто з них винен.