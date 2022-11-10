Bluetti EP500Pro: почему портативные станции лучше, чем генераторы

Портативные зарядные станции на порядок лучше и надежнее, чем генераторы. Если генератор — это умная техника. Например, возьмем станцию Bluetti EP500Pro — беспрерывный источник энергии, который может сделать автономным целый дом. В ней установлен аккумулятор LiFePO4 на 5100 Вт/ч и инвертор переменного тока 3000 Вт. Ее приобретение и установка обеспечат электроэнергией дом, мастерскую и гараж на 1-2 дня.

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Основные преимущества портативной станции Bluetti EP500Pro

Украинцы стали интересоваться солнечными станциями задолго до 24 февраля. Альтернативные источники энергии помогали существенно сэкономить на платежках за свет. Сейчас они получили еще большую популярность, и тенденция будет только расти. Это отличное решение для малого бизнеса (запитать магазин), автомастерской, дачи или целого жилого дома.

Визуально станция выглядит компактно, много места в доме не займет. Весит 76 кг. У основания есть 4 колеса, поэтому передвигать ее в помещении очень удобно. У Bluetti EP500Pro внутри встроен микрокомпьютер на 2 ядра и установлена прошивка, есть доступ в интернет. Поэтому обновить ПО можно при наличии стабильного соединения. В отличие от генераторов эти установки на много лучше. Например, в отличие от бензиновых генераторов портативная станция не требует топлива, обслуживания. Bluetti EP500Pro не производит угарный газ, имеет компактные габариты, не шумит. Чтобы использовать установку как станцию, а не только в качестве повербанка, достаточно обеспечить солнечный вход МРРТ до 1200 Вт.

Сейчас, когда граждане ежедневно остаются без электричества из-за войны, альтернативные источники энергии стали актуальными. Портативную станцию легко перевозить с собой, она обеспечивает до 15 источников розеток и легко питает любую технику: смартфоны, мультиварки, бойлер и даже электромобиль. Производитель уверяет, с таким умным помощником можно обеспечить работу холодильнику в течение 48 часов, а также:

зарядить смартфон 96 раз;

зарядить электровелосипед 7,5 раз;

включить обогреватель на максимум на 2,7 часов;

использовать кондиционер 1,6 часа и др.

То есть, можно жить прежней жизнью с электричеством, если его нет в населенном пункте. Управление на сенсорном дисплее понятно на интуитивном уровне. Пользователь может загрузить мобильное приложение на смартфон и с него управлять Bluetti EP500Pro.

Портативные установки могут накапливать энергию от солнечных панелей и от розетки. Они долговечны в эксплуатации, производитель заявляет, что срок службы до 6000 циклов. Пиковая нагрузка «прошек» 6000 Вт. На корпусе кроме 15 розеток есть вход PV, USB Type-C и 4 USB Type-A, а также 2 входа на 10 и 30 Ампер.

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