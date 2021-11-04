Какие товары можно будет купить со скидкой в Черную пятницу в магазине «Алло»

Если вы являетесь одним из тех людей, которые давно мечтают приобрести какую-то вещь, но не решаются это сделать, так как жалеют денег, то эта статья определенно для вас. В первую очередь вам придется принять тот факт, что в нашей стране цены только растут. Например, если несколько лет назад бюджетный смартфон со средними характеристиками и производительностью можно было купить за 2500-3000 гривен, то сейчас он стоил бы 4500-5000 гривен. Поэтому нет смысла надеяться, что цены когда-то сами по себе уменьшатся, и откладывать покупку к лучшим временам.





Но несмотря на это все же есть способ осуществить свою мечту и приобрести нужную вещь с хорошей скидкой. Такую возможность дает Черная пятница.

На что будут скидки в магазине «Алло»

«Алло» — это одна из крупнейших торговых сетей в Украине с несколькими сотнями физических магазинов и большим интернет-магазином. В онлайн-каталоге представлены тысячи позиций в десятках категорий, поэтому здесь большинство людей найдет то, что хочет. А купить товар выгодно позволит Черная пятница в магазинах Алло, которая пройдет совсем скоро.

Итак, в физическом или онлайн-магазине вы сможете приобрести со скидкой:

бытовую технику — стиральные и посудомоечные машины, холодильники, электрические и газовые плиты, варочные поверхности, водонагреватели, роботы-пылесосы и обычные пылесосы, микроволновки, блендеры, чайники;

электроинструмент — электропилы, шлифмашины, перфораторы, дрели, шуруповерты, лобзики, строительные миксеры и фены;

домашнюю электронику — телевизоры, приставки, аудиосистемы, игровые консоли, проекторы;

электронику личного пользования — смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты, зубные щетки, электробритвы, эпиляторы;

компьютерную технику — компьютеры и комплектующие, ноутбуки, периферийные устройства, аксессуары для ПК и ноутбуков;

спорттовары — тренажеры для силовых тренировок и кардио, гантели, штанги, гири, различные эспандеры, массажеры, рюкзаки, принадлежности для разных спортивных дисциплин;

все, что связано с музыкой — наушники всех типов, акустические системы и колонки;

детское — конструкторы, игровые наборы, радиоуправляемые игрушки, мягкие игрушки, детские кроватки, транспорт, средства гигиены;

мебель для дома — кресла, столы, полки, шкафы, стулья, диваны, кровати;

посуду — кастрюли, сковородки, емкости для хранения продуктов, тарелки, чашки, наборы ножей и другие кухонные принадлежности;

бытовую химию — средства для стирки, мойки посуды, уборки дома и ухода за бытовой техникой.

Разумеется, представленный список далеко не полный. Это капля в море по сравнению с тем, что будет представлено в Черную пятницу.

Событие в этом году припадает на 26 ноября. Но мы рекомендуем подписаться на уведомления на его странице на сайте магазина, а также на соцсети. Так вы одним из первых узнаете о начале распродажи и получите больше шансов купить нужный вам товар с лучшей скидкой.