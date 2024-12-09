Массовая рассылка в Вайбер: новые возможности для бизнеса

Любой бизнес вкладывает значительную часть денежных средств в рекламу, которая должна быть эффективной, но в то же время и недорогой. Один из проверенных способов — массовые рассылки в Вайбер, когда пользователь напрямую получает информацию от бизнеса на свой смартфон. Статистика говорит о том, что 90% сообщений читается в первые минуты.

Возможности и преимущества мессенджера

Вайбер — один из наиболее популярных мессенджеров современности. Его возможностями пользуется миллиарды людей со всей планеты. Из них украинцев — несколько миллионов. Удобно, что достаточно всего лишь наличия интернета, чтобы бесплатно общаться с друзьями и близкими из любой страны.

Но полезен мессенджер не только для обычных пользователей, но и для бизнеса. С помощью приложения можно:

рассылать рекламные уведомления;

дополнять текст картинками, видео, графикой, музыкой;

встраивать кнопку для мгновенного перехода к товару или услуге;

детально информировать клиента (до 1000 символов);

рассылать сообщения информационного характера (персональные скидки, поздравления) и т. д.

Требования к телефону для установки приложения минимальные. Кроме того, существует десктопная версия для ПК.

Коммуникации с клиентом через Вайбер

Приложение может использоваться бизнесом и для общения с клиентом. Например, можно проводить всевозможные опросы, которые повышают качество сервиса или предоставления услуг.

Такой способ коммуникации очень важен для интернет-магазинов или другого бизнеса. Ведь устанавливается дружеское общение с клиентом (покупателем). Это дополнительно приносит свои результаты. Статистика демонстрирует, что люди охотно отвечают на вопросы компании и участвуют во всевозможных розыгрышах.

Массовая рассылка в Viber — отличный способ рассказать потенциальному покупателю о новых сервисах и товарах. Услуги массовой рассылки в мессенджерах предлагает AlphaSMS. Клиентам компании не только открывается доступ в удобный и функциональный личный кабинет, но и предоставляются шаблоны сообщений для того или иного вида бизнеса.