Solis S6-EH1P6K-L-PLUS: разбор функционала и характеристик гибридного инвертора 6 кВт

Среди гибридных преобразователей шести киловатт модель Solis S6-EH1P6K-L-PLUS встречается в проектах чаще многих конкурентов. Это однофазный инвертор с двумя независимыми MPPT-трекерами, и именно сочетание цены и оснащения сделало его популярным у монтажников.

Разберем, что у него внутри, кому он подойдет и где проходят его ограничения.

Что нужно знать про эту модель инвертора

Расшифрую маркировку простыми словами. Шесть киловатт это номинальная мощность для однофазного дома. Два MPPT-трекера означают, что панели можно разбить на две независимые группы с разной ориентацией или затенением, каждая получит свой максимум мощности. Гибридная схема позволяет работать с сетью, заряжать батареи от нее и от панелей, а в отключение питать дом от аккумуляторов.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

По сути это инвертор 6 кВт , заточенный под типовой украинский дом. Одна фаза, котел, стандартные нагрузки, резерв на чайник.

Кому подходит

Модель закрывает дома до двухсот квадратных метров с однофазным вводом. Если у вас три фазы или планируется электроплита с теплыми полами, смотрите на трехфазные решения. Также уточните у электрика вводной автомат. Однофазный ввод с ограничением по току сужает выбор. Для всего остального запаса хватает с головой.

Как работает с батареями и сетью

Инвертор совместим с литиевыми батареями высокого напряжения и управляет ими по протоколу связи с BMS. Это важно. Без обмена данными батарея не раскроет ни ресурс, ни безопасность.

Поведение в отключение

При пропадании сети инвертор переключает дом на батареи быстро, свет не моргает. Котел и насос продолжают работать незаметно, как будто сеть была все время. Время автономии определяет емкость аккумуляторного банка, сам по себе инвертор ее не задает.

Что проверить перед покупкой

Четыре момента, которые стоит уточнить у продавца:

список совместимых батарей и наличие вашей модели в нем;

условия гарантии и адрес сервиса Solis в Украине;

комплект поставки, нужен ли отдельный кабель для DC;

возможность параллельного подключения второго инвертора на будущее.

Приложение для мониторинга у Solis привычное. Генерация, заряд батареи и потребление дома видны в реальном времени, история хранится за месяцы.

Solis S6-EH1P6K-L-PLUS выбирают за два независимых трекера, честную гибридную схему и цену без наценки за бренд. Для однофазного дома с литиевыми батареями это один из самых рациональных вариантов класса.