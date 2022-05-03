Почему GoPro лучшая экшн камера?

Компактность, легкость, прочность, множество способов крепления, высокое качество съемки – это первые ассоциации, которые возникают при упоминании GoPro. Производитель покорил любителей активного спорта и экстремальных видов отдыха. Видеокамеры ГоПро доказали свою эффективность в необычных и суровых условиях, чем и полюбились многим. Но можно ли считать GoPro лучшей экшн камерой? Давайте разберемся.





Главные особенности камер GoPro

Первая модель GoPro была пленочной. Но она обладала креплением для ношения на запястье, а дополнительный бокс позволял погружаться с ней на глубину до 5 м. Цифровая версия имела память 16 мб, этого хватало на 10 секунд съемки видео, но именно она принесла компании популярность и дала толчок для развития. Современные видеокамеры ГоПро являются профессиональным девайсом. На них даже снят художественный фильм. Все это возможно благодаря особенностям GoPro:

модель компактная, помещается в карман, легко брать с собой в путешествие;

большой набор различных креплений позволяет устанавливать камеру на шлем, руль велосипеда, руку, пояс и другие места;

подходит для съемок как зимой, так и летом, способна работать в экстремальных условиях, GoPro не боится соленой воды, дождей, пыли, грязи, холодов, песка;

современные модели позволяют погружаться на глубину до 10 м, а благодаря использованию специального бокса, можно погружаться до 60 метров;

камера оснащена беспроводными коммуникациями Wi-Fi, Bluetooth;

имеет встроенную память, а также поддерживает карты памяти до 512 Гб;

множество настроек позволяют делать профессиональную съемку с различной частотой кадров и разрешением, включая 4К;

широкий угол обзора – главное преимущество видеокамеры ГоПро, это позволяет снять крупные объекты с близкого расстояния и создать объемность картинки;

на многих моделях есть возможность делать съемку в формате 360 градусов;

сенсорные экраны обладают высоким уровнем чувствительности и позволяют за короткое время сделать все необходимые настройки камеры;

комплектация моделей просто поражает, от простых креплений, ремней и боксов до кейсов, стабилизаторов, защитных стекол и поплавков.

Видеокамеры ГоПро подходят как новичкам, так и профессиональным спортсменам и экстремалам. Их можно использовать в приключении, катании на сноуборде, лыжах, дельтаплане, велосипеде.

Почему GoPro называют лучшей экшн камерой?

Несмотря на то, что главным недостатком GoPro считается емкость аккумулятора, возможность сменить его компенсирует эту проблему. Камера считается лучшей в сегменте экшн, потому что она маленькая, удобная, надежная, имеет прочный корпус, стильный дизайн. Позволяет снимать профессиональное видео и делать качественные фото.

Камера GoPro – лучшее решение для любителей активного отдыха. Она запечатлеет яркие события и подарит приятные воспоминания. Подходит для профессиональных блогеров и любителей. Способна заменить десятки других моделей камер, а в некоторых случаях является просто незаменимой. Выбирайте оригинальные видеокамеры ГоПро и наслаждайтесь отменным качеством съемки.