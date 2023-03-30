Binance приховувала свої зв’язки з Китаєм на протязі 6 років

Binance, одна з найбільших криптовалютних бірж у світі, за документами, отриманими Financial Times, приховувала свої зв’язки з Китаєм. Компанія заявляла, що залишила Китай після заборони на криптовалюти в 2017 році.

Однак документи, отримані виданням, розкривають зв’язки між Binance та Китаєм, зокрема, офіс, який використовувався до кінця 2019 року, і китайський банк, який виплачував зарплату працівникам.

Генеральний директор Binance Чанпенг Чжао заперечує ці звинувачення і стверджує, що компанія завжди діяла в рамках закону.

Компанія раніше вже перебувала під наглядом регуляторів у кількох країнах, в тому числі Великобританії, Японії та Німеччини. Біржа також недавно була заборонена на території Малайзії через підозру в злочинах.

З іншого боку, Binance активно працює над розширенням своєї присутності в Україні. У листопаді 2020 року біржа співпрацювала з урядовою агенцією України для встановлення правової та регуляторної рамки для криптовалют у країні. Крім того, Binance інвестувала в українські блокчейн-стартапи та відкрила місцевий офіс у столиці Києві. Незважаючи на те, що існує скандал щодо зв’язків Binance з Китаєм, його участь у розвитку галузі криптовалют в Україні була сприйнята як позитивний крок для технологічного сектора країни.