Плюсы стиральной машины с вертикальной загрузкой

Стиральные машины с вертикальной загрузкой стирают также хорошо, как и горизонтальные с эффектной дверью-иллюминатором. Более того, они компактнее и поместятся там, где “горизонталка” не впишется. Рассмотрим конструкцию, особенности и преимущества данных устройств. В действительности вертикальная стиральная машина часто недооценена, ведь конструкционно превосходит фронтальные образцы.

Конструкция вертикальных стиральных машин — что нужно знать?

Конструктивно такие стиралки состоят из: бака, барабана, противовес, электродвигателя, ремня, шкива, нагревательного элемента и блока управления. Барабаны изготавливают из определенных марок нержавеющей стали или прочного пластика. Это влияет на цену, ведь стальные всегда дороже. Есть модели с разборными баками, их можно менять и чинить. Неразборные в случае поломки сразу идут в утиль.

Барабан — цилиндр, в который погружают белье. Внутри есть специальные ребра, которые перемешивают вещи во время стирки. Противовес необходим для баланса бака при стирке. Электродвигатель — основной рабочий элемент, они бывают разные по мощности, чем выше показатель, тем лучше стирает машинка. Шкив — это колесо, закреплённое на валу барабана, и его важнейший параметр — диаметр (величина определяет количество обороты при отжиме). Ремень привода необходим для переноса крутящего момента от движка к барабану. Сегодня есть несколько вариантов ремней:

резиновые;

полиуретановые;

нейлоновые.

Блок управления — в него внесены все программы стирки, отжима и другие рабочие команды. Нагревательный элемент (ТЭН) преобразует электричество в тепловую энергию и подогревает воду до необходимой температуры, указанной в разных режимах стирки. Это основа рабочей машины, также ее дополняют пружины, амортизаторы, реле и др. За систему откачки и запитки воды отвечает сливной насос. К нему подведены резиновые патрубки и шланг. Регулирует процессы заливной клапан.

Стиральная машина с вертикальной загрузкой имеет несколько отличительных черт:

Люк расположен вертикально. Два вала вместо одного. Расположены они симметрично по обе стороны барабана.

Наличие двух валов делает вертикальные модели более надежными. Это доказывают лабораторные исследования, которые проводят производители, прежде чем выпустить новые модели стиралок.

На что обратить внимание при покупке вертикальной стиральной машинки

В каталогах интернет-магазинов выбор бытовой техники велик и разнообразен. Человек при покупке отталкивается от своего бюджета, а еще обращает внимание на: максимальную загрузку, габариты и функционал. Рассмотрим критерии выбора более детально:

Габаритные размеры стиралки: узкие, сверхузкие, компактные и полноразмерные. Самые маленькие из них компактные, можно загружать до 3 кг вещей. У сверхузких загрузка чуть больше 3,5=4 кг. Далее идут узкие и за раз в них можно погрузить до 5 кг. Компактные самые объемные и вмещают до 7 кг за один цикл стирки.

По дизайну вертикальные машинки не могут посоревноваться с фронтальными. Но ведь главная их функция — стирать, а не украшать. С уверенностью можно сказать, 90% существующих ныне моделей, действительно классные. Конечно, лучше доверять производителям проверенным временем и не экономить на технике, которая будет использоваться часто и долго.