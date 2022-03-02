Как беженцам из Украины начать новую жизнь и найти работу в Польше

Война России против Украины вынудила сотни тысяч украинцев покинуть свое жилье и отправиться в Польшу. Не просто съездить на работу, как это было раньше, а искать безопасное место для себя и своей семьи. По данным ООН с Украины может выехать около 5 миллионов украинцев. Учитывая ситуацию с жестокими обстрелами и тотальным разрушением инфраструктуры, многим людям просто не будет куда возвращаться, а значит, им придется начинать новую жизнь в чужой стране. Один из вариантов — начать собственный бизнес на новом месте. В этом может помочь компания workein.com, помогающая с оформлением предприниимательской деятельности в Польше.





Почему найти работу в чужой стране будет непросто

Украинцы приезжают в Польшу без ничего. Адаптироваться на новом месте крайне сложно. Постоянное напряжение, слезы и отчаяние. Конечно, люди поддерживают друг друга, но это не значит, что не придется начинать жить с чистого листа.

Трудоустроиться в Польше может быть сложно. На это много причин:

незнание языка;

отсутствие квалификации;

высокая конкуренция, ведь искать работу на новом месте будут десятки тысяч украинцев, которые оказались в такой же ситуации;

постоянный стресс и переживание за Украину не позволят сосредоточиться и целиком посвятить себя работе.

А даже, если удастся найти работу, вряд ли заработная плата будет достаточно высокой, учитывая незнание языка. Аренда жилья, питание, содержание детей и питомцев. Денег может быть недостаточно. Даже если у вас есть приличная сумма на счету, рано или поздно запас денег исчерпается. С первых дней прибытия в Польшу стоит думать о будущем.

Как обеспечить себя финансово в чужой стране

Как уже сказано, найти работу может быть слишком сложно. Но выход из ситуации есть. Украинцы могут начать собственный бизнес в Польше. Если у вас было свое дело в Украине, у вас есть мечта открыть свое предприятие или появились идеи, пробуйте развивать бизнес. Но решиться на развитие собственной компании даже в Украине непросто, ведь нужно оформить массу документов. Не говоря уже о чужой стране. Незнание польского языка и законов страны создают сложности в оформлении бизнеса. Справиться в одиночку может быть слишком сложно.

На помощь могут прийти компании, которые специализируются на помощи иностранцам в покупке недвижимости, регистрации юридических лиц или оформлением предпринимательской деятельности для физических лиц.

Подобные компании помогут с арендой или покупкой жилой и коммерческой недвижимости. Также может оказываться помощь с открытием банковского счета в Польше, бухгалтерским обслуживанием, лицензированием компаний.

Как беженцам попасть в Польшу

И стоит напомнить, что сейчас все пограничные пункты с Польшей открыты. Страна готова принять до 5 миллионов беженцев из Украины. Сотрудники Пограничной службы рассматривают все заявки от желающих выехать с Украины в связи с российской агрессией.

Беженцы могут проезжать по внутреннему украинскому паспорту, дети со свидетельством о рождении. ПЦР -тесты не нужны. В пограничных пунктах выдадут временные документы. Также украинцы могут взять домашних животных без документов, но их нужно задекларировать при пересечении границы.

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