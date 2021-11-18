Parimatch — мир виртуальных развлечений с реальными преимуществами

Компания Пари-Матч уже давно обрела статус международной БК. Честные правила, одинаковые возможности для всех участников ежедневно привлекают граждан из Европы и Азии. На Parimatch легко зарегистрироваться, а в качестве поощрения каждый получает приветственный бонус на свой онлайн счет. Тут можно делать ставки на разные события: от традиционных спортивны, до международных премий и конкурсов.





Фирменную эмблему, наверное, уже знает каждый, у кого есть доступ к интернету!

Киберспорт, олимпийские виды спорта, UFC — это и многое другое предлагает компания для ставок. Кстати, можно попробовать играть в двух режимах: лайв (текущее время и прямые трансляции) или же делать прогнозы на исход событий, которые состоятся в будущем.

Например, недавно команда из РФ стала чемпионами мира по игре Dota и заработала более 1 млн долларов. Представь, сколько можно было выиграть на БК! А ведь таких шансов ежедневно тысячи, и каждым можно воспользоваться.

5 преимуществ ставок на Пари-Матч

Этой букмекерской компании доверяют сотни тысяч людей ежедневно. Для кого-то это любимое развлечение, для кого-то отличный источник дополнительного дохода. В любом случае Пари-Матч предлагает выгодные условия, а именно:

Большое разнообразие ставок — ординар, экспресс, экспресс-плюс, система. Каждый может выбрать удобный для себя формат, узнать всю необходимую информацию. Подходит всем — и новичок, и бывалый игрок легко сможет выйти на доход на Пари-Матч. Соблюдение условий конфиденциальности — за многолетнюю работу не поступило ни одной жалобы на утечку персональных данных. Наличие лицензии, соблюдение правил лицензионного соглашения. Вообще, сегодня это первая компания в Украине, у которой есть официальное разрешение на виртуальную букмекерскую деятельность. Гарантированные бонусы и выплаты.

В отличие от «призрачных» онлайн казино, у которых, как под копирку есть разрешение Мальты или Кюрасао, Parimatch — это реальная компания с историей. Площадка понятна для пользователей на интуитивном уровне. А еще, чтобы начать делать ставки, достаточно иметь смартфон и доступ к интернету.

В общем, есть миллион причин, зарегистрироваться на Pari-Match: доступность, отличные условия для беттеров, много бонусов, минимальные комиссии.

Какие бонусы получают новички

Приветственный бонус для игрока можно сравнить со сладким угощением. Чтобы его получить нужно выполнить пару простых условий, а именно:

Пройти регистрацию (возможно только для людей 18+).

Нажать «Активировать».

Пополнить игровой счет на сумму согласно правилам.

Получить бонусы и начать ими распоряжаться!

Оцените щедрость БК по достоинству, ведь получить можно до 1500 долларов! Представляете сколько на них можно заработать? А ведь это далеко не единственные поощрения от Пари-Матч. Компания регулярно поощряет своих игроков за активный гейминг, на разные праздники и за личные достижения.

Также время от времени Пари-Матч устраивает акции, а постоянным игрокам подготавливает “специальные предложения”, которые увеличивают возможности на выигрыш!