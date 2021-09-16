Ломбарды уходят в онлайн: технологичные услуги для клиентов

Теперь необязательно идти в ломбард, чтобы уточнить условия оформления займа под залог или произвести предварительную оценку. Многие услуги доступны в режиме онлайн.





Оценка золота и других видов залога в режиме онлайн

Виды и возможности онлайн-услуг можно рассмотреть на примере ломбарда «Скарбниця». На сайте организации предусмотрен широкий функционал для клиентов, например, оценка изделий.

Это работает очень просто, так, в случае с золотыми украшениями необходимо заполнить форму, указав:

пробу и вес изделия;

тип украшения (цепочка, кольцо, браслет и т.д.);

срок залога;

категорию изделия (от 1 до 4, в зависимости от состояния украшения).

Система обработает запрос и выдаст стоимость изделия, чтобы клиент заранее понимал, какую сумму он сможет получить, если сдаст золотые кольца или серьги в ломбард. Онлайн-оценка экономит время.

По аналогичному принципу в ломбарде оцениваются другие изделия, которые можно сдавать в виде залога, включая бытовую технику (например, вводите наименование холодильника или телевизора и выбираете его из предложенного списка), серебряные украшения и предметы, бриллианты и т.д.

В случае с бриллиантами нужно указывать форму огранки и количество граней, диаметр камня, каратность и другие характеристики. Чем полнее описание, тем точнее оценка. Специалисты рассмотрят потенциальный предмет залога и пришлют результат на e-mail, либо позвонят по указанному телефону.

Внесение платежей в режиме онлайн и другие функции

Через интернет можно вносить платежи по залогу, если не хочется идти в офис ломбарда. Еще одна интересная опция – добор кредита. Услуга актуальна в случае, когда клиент сдает изделие, но получает не всю сумму кредита (например, золотое кольцо оценили в 1200 гривен, а заемщик взял только 500 гривен).

При необходимости можно добрать сумму, заказывая ее в режиме онлайн, для этого достаточно отправить заявку через личный кабинет на сайте, она будет рассмотрена в короткие сроки.

Skarb ID

Это инновационный сервис, в рамках которого клиенты ломбарда могут обслуживаться в пунктах без предоставления оригинального паспорта (для этого нужно предварительно загрузить документы в личный кабинет), подтверждать кредитные операции в смартфоне, загружать на телефон электронные версии заключаемых договоров и т.д. Это тоже очень удобно и просто.

Кредитные организации, включая ломбарды, активно внедряют мобильные технологии в свою работу, упрощая взаимодействие с клиентами, так что в будущем можно ожидать новых, не менее полезных решений.