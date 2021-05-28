Оновлено:

Интернет-телефония как средство работы с клиентами и продвижения бизнеса

НовиниБізнес та акції

Зараз на головній

Каждая компания нуждается в качественной связи. Это необходимо для организации непрерывного взаимодействия между сотрудниками, обработки звонков клиентов, работы с партнерами. Для автоматизации коммуникационных процессов выгоднее всего использовать IP-телефонию. Это готовые решения связи для бизнеса, для реализации которых используются интернет-технологии, серверы дата-центров и облачные хранилища данных.


Для чего нужна телефония в маркетинге и предпринимательстве

Менеджеры компаний, отвечающие за работу с клиентами, ежедневно принимают и совершают сотни звонков. IP-телефония представляет собой оптимальное средство коммуникации – CRM-система с интегрированной связью функционирует более эффективно. Интернет-телефонизация компании позволяет улучшить организацию рабочих процессов и сократить расходы на связь.

Использование IP-телефонии в маркетинге дает возможность решать множество задач:

  • Оперативно принимать и совершать звонки клиентам, заказчикам, партнерам, поставщикам, контрагентам.

  • Работать с обширной базой реальных и виртуальных городских, мобильных, международных номеров.

  • Настроить автоматизированный процесс рассылки информации через СМС, опросы и голосования, автообзвон и т.д.

  • Создать результативно работающий колл-центр для повышения уровня доверия и лояльности клиентов.

  • Оптимизировать расходы на маркетинг за счет непрерывной оценки эффективности рекламных кампаний.

При помощи IP-телефонии менеджеры могут быстро обрабатывать заявки клиентов, отвечать через форму обратной связи или виртуальный чат. Сотрудники постоянно взаимодействуют друг с другом и с внешним миром. Для оперативной обработки запросов могут пользоваться виджетами омниканальности, заказа звонка, верификации клиентов.

Преимущества интернет-коммуникаций

Главным достоинством IP-телефонии является стабильная связь. Коммуникации функционируют через серверы, расположенные в разных дата-центрах. Благодаря оптимальному распределению нагрузки между серверами, звонки осуществляются мгновенно. Они проходят по защищенным каналам зарезервированного оборудования, что исключает технические неполадки и сбои.

Плюсы использования IP-телефонии в бизнесе и маркетинге:

  • повышение скорости обработки звонков;

  • формирование позитивного имиджа компании;

  • улучшение взаимодействия с клиентами;

  • расширение способов рекламного продвижения;

  • сбор, анализ данных, оценка эффективности маркетинга;

  • сокращение затрат денег и времени на рекламу;

  • удобная интеграция телефонии в любую CRM-систему;

  • получение готовых отчетов, фиксация заявок, звонок в один клик.

Применение передовых средств и технологий в бизнесе способствует повышению объемов продаж и росту прибыли компании. Чтобы наладить эффективную непрерывную связь, стоит отдать предпочтение IP-телефонии перед классическими способами коммуникации, выбрав надежного провайдера.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

попередня статтяБитва титанів – OnePlus 9 Pro і Samsung Galaxy S21: який смартфон варто вибрати
наступна статтяСоветы по выбору линолеума в частный дом
22,968Фанитак
510Читачіслідувати
14,300Глядачіпідписуватися

Останні новини

Більше схожих статей

©2019-2021. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «GSMinfo»