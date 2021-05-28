Интернет-телефония как средство работы с клиентами и продвижения бизнеса

Каждая компания нуждается в качественной связи. Это необходимо для организации непрерывного взаимодействия между сотрудниками, обработки звонков клиентов, работы с партнерами. Для автоматизации коммуникационных процессов выгоднее всего использовать IP-телефонию. Это готовые решения связи для бизнеса, для реализации которых используются интернет-технологии, серверы дата-центров и облачные хранилища данных.





Для чего нужна телефония в маркетинге и предпринимательстве

Менеджеры компаний, отвечающие за работу с клиентами, ежедневно принимают и совершают сотни звонков. IP-телефония представляет собой оптимальное средство коммуникации – CRM-система с интегрированной связью функционирует более эффективно. Интернет-телефонизация компании позволяет улучшить организацию рабочих процессов и сократить расходы на связь.

Использование IP-телефонии в маркетинге дает возможность решать множество задач:

Оперативно принимать и совершать звонки клиентам, заказчикам, партнерам, поставщикам, контрагентам.

Работать с обширной базой реальных и виртуальных городских, мобильных, международных номеров.

Настроить автоматизированный процесс рассылки информации через СМС, опросы и голосования, автообзвон и т.д.

Создать результативно работающий колл-центр для повышения уровня доверия и лояльности клиентов.

Оптимизировать расходы на маркетинг за счет непрерывной оценки эффективности рекламных кампаний.

При помощи IP-телефонии менеджеры могут быстро обрабатывать заявки клиентов, отвечать через форму обратной связи или виртуальный чат. Сотрудники постоянно взаимодействуют друг с другом и с внешним миром. Для оперативной обработки запросов могут пользоваться виджетами омниканальности, заказа звонка, верификации клиентов.

Преимущества интернет-коммуникаций

Главным достоинством IP-телефонии является стабильная связь. Коммуникации функционируют через серверы, расположенные в разных дата-центрах. Благодаря оптимальному распределению нагрузки между серверами, звонки осуществляются мгновенно. Они проходят по защищенным каналам зарезервированного оборудования, что исключает технические неполадки и сбои.

Плюсы использования IP-телефонии в бизнесе и маркетинге:

повышение скорости обработки звонков;

формирование позитивного имиджа компании;

улучшение взаимодействия с клиентами;

расширение способов рекламного продвижения;

сбор, анализ данных, оценка эффективности маркетинга;

сокращение затрат денег и времени на рекламу;

удобная интеграция телефонии в любую CRM-систему;

получение готовых отчетов, фиксация заявок, звонок в один клик.

Применение передовых средств и технологий в бизнесе способствует повышению объемов продаж и росту прибыли компании. Чтобы наладить эффективную непрерывную связь, стоит отдать предпочтение IP-телефонии перед классическими способами коммуникации, выбрав надежного провайдера.