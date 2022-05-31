Кращі інтернет казино України на сайті Casino Zeus
Обрати заклад для азартних розваг для новачків може бути досить складно, оскільки їх є дуже багато і у кожного свої особливості. Щоб допомогти гравцям знайти те, що їм треба, Олексій Іванов створив платформу, на якій проводить огляди багатьох інтернет казино Україна з чесним описом всіх переваг та недоліків.
Державна комісія КРАІЛ та видача нею ліцензій
Ідея легалізації бізнесу азартних розваг в Україні не була спонтанною. Влада зрозуміла, що заборона діє таким чином, що гравці все одно мають можливість витрачати кошти, просто роблять це в казну інших держав. Крім того, зріс рівень корупції. Отож, щоб не допустити критичної ситуації було запроваджено закон, згідно якого азартна діяльність стала легальною. А для регулювання виконання його положень та видачі закладам ліцензій майже відразу було створено спеціальний орган – КРАІЛ. Ця спеціальна комісія існує з осені 2020 року, а видачу ліцензій здійснює з лютого 2021 року. Перші заклади готували та переподавали документи декілька разів, щоб все було правильно і серед них українське онлайн-казино Космолот стало найпершим.
Пізніше ліцензійних азартних закладів в Україні стало досить багато і тепер вони вимірюються десятками.
Отримати ліцензію КРАІЛ можна компаніям, які мають юридичну реєстрацію в Україні, а також виконують декілька умов:
- Проведення та організація азартних розваг у статуті позначені головним видом діяльності фірми.
- Для гарантії видачі виграшів в банку у компанії має бути від 43,2 мільйона гривень.
- Капітал по статуту має становити від 30 мільйонів чесно зароблених та задокументованих грошей.
- На всі вищі керівні посади повинні бути поставлені тільки громадяни з ідеальною репутацією та з відсутністю зв’язків з країнами-агресорами та окупованими територіями.
Рейтинг найкращих онлайн-закладів азартних розваг
Олексій Іванов виділив найкращі казино серед більше ніж двох десятків існуючих. До цього списку потрапили:
- Казино Космолот.
- Слотс Сіті.
- Parimatch.
- Фірст казино.
- Вулкан.
- Favbet.
- Slotoking.
- Золотий кубок.
- Джокер казино.
- Вібет.
- Пін Ап та інші.
Існує багато критеріїв, які були враховані при такому виборі. Найголовнішими з них можна назвати:
- асортимент розважальної програми в закладі;
- можливість вибору гри з живим дилером;
- наявність застосунків для різних операційних систем;
- вигода бонусів та акцій компанії;
- легкість та умови поповнення та виведення грошей;
- відсотки від виплат;
- ліцензія на роботу та ліцензійний софт;
- технічна підтримка;
- особливості конкретних закладів та інше.
Бонуси та акційні пропозиції в онлайн казино України
Більшість ліцензійних казино в Україні пропонують новим та існуючим користувачам доволі вигідну бонусну систему. Це дає можливість привабити багато клієнтів, допомогти їх зацікавити, а також пропонує гру без ризику. Серед найпопулярніших бонусних пропозицій такі:
- Вітальний бонус – іноді це пакет бонусів. Гроші або ставки безкоштовно тут видають просто за реєстрацію на ресурсі. Іноді може бути додаткова умова, яку потрібно виконати.
- Бонуси без першого депозиту та фріспіни – компанія вручає їх при веденні гравцем активної гри. Рідше для нарахування потрібен промокод. Особливість бездепозиту в тому, що рахунок поповнювати необов’язково, але є вейджер, який треба врахувати при відіграші.
- Кешбек – гравець може поставити кошти на ставку і якщо програє, то протягом певного часу має шанс повернути 5-20% від суми.
- Пропозиції для постійних користувачів – при внесенні депозиту у вибрані дні на певну суму можна отримати додаткове заохочення.
Методи боротьби з лудоманією
Всі легальні онлайн-казино України мають дотримуватись правил ведення відповідальної гри. Це допоможе уникнути розвитку лудоманії. Азартні заклади користуються для цього такими методами:
- забороняють реєструватись на сайті громадянам, молодшим за 18, а іноді і 21 рік;
- не дозволяють реєстрацію клієнтам, які мають психічні відхилення;
- дають можливість самостійно ставити обмеження на час гри, суму витрат або поповнень, кількість ставок тощо;
- дозволяють вийти з гри, якщо є причини вважати, що у гравця ознаки лудоманії.