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Кращі інтернет казино України на сайті Casino Zeus

31.05.2022
2 хв. на прочитання
казино

Обрати заклад для азартних розваг для новачків може бути досить складно, оскільки їх є дуже багато і у кожного свої особливості. Щоб допомогти гравцям знайти те, що їм треба, Олексій Іванов створив платформу, на якій проводить огляди багатьох інтернет казино Україна з чесним описом всіх переваг та недоліків.


Державна комісія КРАІЛ та видача нею ліцензій

Ідея легалізації бізнесу азартних розваг в Україні не була спонтанною. Влада зрозуміла, що заборона діє таким чином, що гравці все одно мають можливість витрачати кошти, просто роблять це в казну інших держав. Крім того, зріс рівень корупції. Отож, щоб не допустити критичної ситуації було запроваджено закон, згідно якого азартна діяльність стала легальною. А для регулювання виконання його положень та видачі закладам ліцензій майже відразу було створено спеціальний орган – КРАІЛ. Ця спеціальна комісія існує з осені 2020 року, а видачу ліцензій здійснює з лютого 2021 року. Перші заклади готували та переподавали документи декілька разів, щоб все було правильно і серед них українське онлайн-казино Космолот стало найпершим.

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Пізніше ліцензійних азартних закладів в Україні стало досить багато і тепер вони вимірюються десятками.

Отримати ліцензію КРАІЛ можна компаніям, які мають юридичну реєстрацію в Україні, а також виконують декілька умов:

  1. Проведення та організація азартних розваг у статуті позначені головним видом діяльності фірми.
  2. Для гарантії видачі виграшів в банку у компанії має бути від 43,2 мільйона гривень.
  3. Капітал по статуту має становити від 30 мільйонів чесно зароблених та задокументованих грошей.
  4. На всі вищі керівні посади повинні бути поставлені тільки громадяни з ідеальною репутацією та з відсутністю зв’язків з країнами-агресорами та окупованими територіями.

Рейтинг найкращих онлайн-закладів азартних розваг

Олексій Іванов виділив найкращі казино серед більше ніж двох десятків існуючих. До цього списку потрапили:

  1. Казино Космолот.
  2. Слотс Сіті.
  3. Parimatch.
  4. Фірст казино.
  5. Вулкан.
  6. Favbet.
  7. Slotoking.
  8. Золотий кубок.
  9. Джокер казино.
  10. Вібет.
  11. Пін Ап та інші.

Існує багато критеріїв, які були враховані при такому виборі. Найголовнішими з них можна назвати:

  • асортимент розважальної програми в закладі;
  • можливість вибору гри з живим дилером;
  • наявність застосунків для різних операційних систем;
  • вигода бонусів та акцій компанії;
  • легкість та умови поповнення та виведення грошей;
  • відсотки від виплат;
  • ліцензія на роботу та ліцензійний софт;
  • технічна підтримка;
  • особливості конкретних закладів та інше.

Бонуси та акційні пропозиції в онлайн казино України

Більшість ліцензійних казино в Україні пропонують новим та існуючим користувачам доволі вигідну бонусну систему. Це дає можливість привабити багато клієнтів, допомогти їх зацікавити, а також пропонує гру без ризику. Серед найпопулярніших бонусних пропозицій такі:

  1. Вітальний бонус – іноді це пакет бонусів. Гроші або ставки безкоштовно тут видають просто за реєстрацію на ресурсі. Іноді може бути додаткова умова, яку потрібно виконати.
  2. Бонуси без першого депозиту та фріспіни – компанія вручає їх при веденні гравцем активної гри. Рідше для нарахування потрібен промокод. Особливість бездепозиту в тому, що рахунок поповнювати необов’язково, але є вейджер, який треба врахувати при відіграші.
  3. Кешбек – гравець може поставити кошти на ставку і якщо програє, то протягом певного часу має шанс повернути 5-20% від суми.
  4. Пропозиції для постійних користувачів – при внесенні депозиту у вибрані дні на певну суму можна отримати додаткове заохочення.

Методи боротьби з лудоманією

Всі легальні онлайн-казино України мають дотримуватись правил ведення відповідальної гри. Це допоможе уникнути розвитку лудоманії. Азартні заклади користуються для цього такими методами:

  • забороняють реєструватись на сайті громадянам, молодшим за 18, а іноді і 21 рік;
  • не дозволяють реєстрацію клієнтам, які мають психічні відхилення;
  • дають можливість самостійно ставити обмеження на час гри, суму витрат або поповнень, кількість ставок тощо;
  • дозволяють вийти з гри, якщо є причини вважати, що у гравця ознаки лудоманії.

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31.05.2022
2 хв. на прочитання
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