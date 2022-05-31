Кращі інтернет казино України на сайті Casino Zeus

Обрати заклад для азартних розваг для новачків може бути досить складно, оскільки їх є дуже багато і у кожного свої особливості. Щоб допомогти гравцям знайти те, що їм треба, Олексій Іванов створив платформу, на якій проводить огляди багатьох інтернет казино Україна з чесним описом всіх переваг та недоліків.





Державна комісія КРАІЛ та видача нею ліцензій

Ідея легалізації бізнесу азартних розваг в Україні не була спонтанною. Влада зрозуміла, що заборона діє таким чином, що гравці все одно мають можливість витрачати кошти, просто роблять це в казну інших держав. Крім того, зріс рівень корупції. Отож, щоб не допустити критичної ситуації було запроваджено закон, згідно якого азартна діяльність стала легальною. А для регулювання виконання його положень та видачі закладам ліцензій майже відразу було створено спеціальний орган – КРАІЛ. Ця спеціальна комісія існує з осені 2020 року, а видачу ліцензій здійснює з лютого 2021 року. Перші заклади готували та переподавали документи декілька разів, щоб все було правильно і серед них українське онлайн-казино Космолот стало найпершим.

Пізніше ліцензійних азартних закладів в Україні стало досить багато і тепер вони вимірюються десятками.

Отримати ліцензію КРАІЛ можна компаніям, які мають юридичну реєстрацію в Україні, а також виконують декілька умов:

Проведення та організація азартних розваг у статуті позначені головним видом діяльності фірми. Для гарантії видачі виграшів в банку у компанії має бути від 43,2 мільйона гривень. Капітал по статуту має становити від 30 мільйонів чесно зароблених та задокументованих грошей. На всі вищі керівні посади повинні бути поставлені тільки громадяни з ідеальною репутацією та з відсутністю зв’язків з країнами-агресорами та окупованими територіями.

Рейтинг найкращих онлайн-закладів азартних розваг

Олексій Іванов виділив найкращі казино серед більше ніж двох десятків існуючих. До цього списку потрапили:

Казино Космолот. Слотс Сіті. Parimatch. Фірст казино. Вулкан. Favbet. Slotoking. Золотий кубок. Джокер казино. Вібет. Пін Ап та інші.

Існує багато критеріїв, які були враховані при такому виборі. Найголовнішими з них можна назвати:

асортимент розважальної програми в закладі;

можливість вибору гри з живим дилером;

наявність застосунків для різних операційних систем;

вигода бонусів та акцій компанії;

легкість та умови поповнення та виведення грошей;

відсотки від виплат;

ліцензія на роботу та ліцензійний софт;

технічна підтримка;

особливості конкретних закладів та інше.

Бонуси та акційні пропозиції в онлайн казино України

Більшість ліцензійних казино в Україні пропонують новим та існуючим користувачам доволі вигідну бонусну систему. Це дає можливість привабити багато клієнтів, допомогти їх зацікавити, а також пропонує гру без ризику. Серед найпопулярніших бонусних пропозицій такі:

Вітальний бонус – іноді це пакет бонусів. Гроші або ставки безкоштовно тут видають просто за реєстрацію на ресурсі. Іноді може бути додаткова умова, яку потрібно виконати. Бонуси без першого депозиту та фріспіни – компанія вручає їх при веденні гравцем активної гри. Рідше для нарахування потрібен промокод. Особливість бездепозиту в тому, що рахунок поповнювати необов’язково, але є вейджер, який треба врахувати при відіграші. Кешбек – гравець може поставити кошти на ставку і якщо програє, то протягом певного часу має шанс повернути 5-20% від суми. Пропозиції для постійних користувачів – при внесенні депозиту у вибрані дні на певну суму можна отримати додаткове заохочення.

Методи боротьби з лудоманією

Всі легальні онлайн-казино України мають дотримуватись правил ведення відповідальної гри. Це допоможе уникнути розвитку лудоманії. Азартні заклади користуються для цього такими методами: