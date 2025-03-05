Открытие счета в банке для ФОП: все нюансы

Бизнес-счет — это основа работы ФЛП. С его помощью вы принимаете оплату от клиентов, оплачиваете товары и услуги, переводите деньги на личные нужды.

Хорошая новость — открыть бизнес-счет можно быстро и без лишних хлопот. В Райффайзен Банке это займет всего несколько минут: онлайн, без очередей и бумажной волокиты. Давайте разберемся, как открыть расчетный счет для ФОП и какие преимущества вас ждут.

Кто может открыть счет в Райффайзен Банке

Чтобы открыть бизнес-счет, достаточно соответствовать трем простым условиям:

вы зарегистрированы как ФЛП;

у вас есть “Дія” с ИНН и ID-картой или загранпаспортом;

у вас нет другого бизнес-счета в Райффайзен Банке.

Если это про вас — можно переходить к открытию счета.

Как открыть счет

Если у вас уже есть КЭП, подайте заявку на сайте, ознакомьтесь с документами и выберите регистрацию с КЭП. Затем загрузите ключ, укажите номер телефона и email, заполните опросник и передайте документы из “Дії”. После верификации данных выберите отделение обслуживания, подпишите документы через “Дію” и установите Raiffeisen Business Online — все готово!

Если КЭП нет, процесс почти такой же. Просто вместо загрузки ключа указываете ИПН, подтверждаете личность через “Дію”, проходите верификацию и подписываете документы онлайн. Через несколько минут ваш счет будет активным и готовым к работе.

Что вы получите при открытии счета

Вы сразу получаете бизнес-счет в UAH, USD и EUR, две виртуальные карты — Visa Business для работы и Visa Reward для личных расходов, а также бесплатные переводы между бизнес и личными счетами внутри банка.

Полный контроль всех операций доступен в Raiffeisen Business Online, а для удобных платежей есть привлекательные тарифы на торговый эквайринг, интернет-эквайринг, “терминал в смартфоне” и другие.

И, кстати, первые три месяца ваш бизнес работает на лучших условиях: обслуживание счета бесплатно, платежи в Raiffeisen Business Online без комиссии, валютные операции без лишних расходов, а SWIFT-переводы — всего 20 USD/EUR.

Дополнительные возможности для бизнеса

С бизнес-счетом в Райффайзен Банке вы не только управляете финансами, но и получаете доступ к удобным финансовым инструментам для роста и развития.

Например, если вашему бизнесу нужно дополнительное финансирование, банк предлагает кредит до 500 000 грн без залога и поручителей. Решение принимается быстро, а лимит можно увеличить в процессе работы. Все операции легко контролировать онлайн, а срок кредитования — до 48 месяцев.

Для энергоэффективных решений есть кредит под 0,01% годовых на покупку генераторов, инверторов, солнечных панелей, аккумуляторов и зарядных станций.

Еще один приятный бонус — программа рекомендаций. Если вы порекомендуете зарплатный проект своим партнерам или контрагентам, получите до 20 000 грн за каждого нового клиента. Открываете счет, знакомитесь с условиями, отправляете заявку — и получаете вознаграждение.

Открытие счета в банке для ФОП — это важный шаг для удобного ведения бизнеса. В Райффайзен Банке этот процесс максимально простой. Пользуйтесь всеми преимуществами уже сегодня.