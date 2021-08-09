Вчителі в Україні почнуть отримувати більше грошей – нововведення очікувати до кінця року

Представники Міністерства освіти і науки заявили про плановане підвищення заробітної плати українських вчителів. Згідно зі словами офіційних осіб, зарплата виросте на 9 відсотків до 31.12.2021 року.





Подробиці нововведення

Дану інформацію надав Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, під час свого інтерв’ю з журналістами видання «Слово і діло». За словами чиновника, до кінця року оклад вчителів виросте на 9%, досягнувши небувалої для країни позначки. Це ж торкнеться всіх педагогів, починаючи від учителів шкіл, закінчуючи вихователями в дитячих садах.

Шкарлет зазначив, що заробітні плати вчителів в Україні і так розвиваються вкрай стрімко – на даний момент вони в 2,4 раз вище мінімальної зарплати. Чиновник заявив, що у вчителів «середня зарплата з урахуванням середньостатистичної зарплати в економіці».

Крім того Шкарлет нагадав, що кожен педагог може ще більше підвищити свій дохід шляхом проходження сертифікації в початковій школі. В такому випадку зарплата буде підвищена на 20% до середнього окладу.

Також на рівень заробітної плати педагогів позитивно впливають і інші фактори, які спостерігаються в Україні. Зокрема:

зростання мінімальної зарплати;

підвищення середньої заробітної плати по країні на 6%.

Відповідно до заяв аналітиків, на даний момент середньостатистичний дохід українців досяг свого історичного максимуму і склав 14 313 гривень. Це найвищий показник з моменту виходу країни з СРСР.