За сарай і будку: українців змусять платити новий податок на землю

Незабаром доведеться сплачувати додаткові земельні податки — інформація стала відомою від деяких депутатів Верховної Ради, які планують ініціювати відповідний законопроєкт. За деякими даними, українці, що користуються неоформленими земельними ділянками в якості садових об’єктів або дач, повинні будуть платити мінімальний податок.





Як будуть оцінюватись нові податки на землю?

На основні фінансової оцінки конкретної земельної ділянки представники влади планують встановити єдину ціну податку. Під час формування суми майбутнього обов’язкового збору до уваги береться відповідний коефіцієнт індексації. Так, державна ставка буде встановлена на земельні ділянки, які не отримали матеріальної оцінки, а інші об’єкти доведеться обслуговувати індивідуальними податками.

Майбутня законодавча ініціатива попереджає про повну відміну пільг на податки щодо ділянок, які належать науковим структурам та закладам, що мають відношення до держави. При цьому відміна пільг планується лише в тих випадках, коли земельна ділянка використовується не за призначенням, або на власний розсуд.

За словами експертів, не потрібно поспішати продавати паї, оскільки через декілька років після відкриття ринку землі цінність ділянок буде значно вищою, ніж сьогодні. Загалом вже через десять років купити земельну ділянку на території України дешево не вдасться: доведеться розраховувати на європейську вартість. В цілому маючи декілька гектарів землі зараз, найближчими роками будуть всі шанси реалізувати їх дорого.

Окрім того, українець має захищати власну земельну ділянку від сторонніх впливів. Власникам краще за все мати не тільки паперовий пакет документів, а й цифровий, оскільки існує велика ймовірність, що шахраї можуть отримати повний доступ до користування майном.