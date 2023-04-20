Pin-Up Украина: честный представитель азартной индустрии

Информация о том, что в сфере гемблинга отмываются большие деньги, ходила давно, и вот результаты расследования привели к тому, что много отраслевых компаний и индивидуальных предпринимателей столкнулись с ограничениями в работе, прекращением деятельности и финансовыми штрафными мерами. Хотя многие могут подумать, что речь идет о Pin-Up санкциях, этого бренда нет в списке, поскольку сейчас он не связан с россией, а налоговые обязательства выполняет в полной мере. Санкции коснулись большого количества поставщиков азартных услуг, которые были частью масштабной схемы уклонения от налогообложения в Украине и не прекратили сотрудничество с российскими партнерами.

Прозрачность популярной азартной площадки

С самого начала получение Pin-Up лицензии воспринималось компанией как стимул соблюдать правила и не скрываться от налогов. Осознание важности ведения ответственного бизнеса и желание предоставлять яркие эмоции гемблерам, даже в условиях войны, позволили бренду продолжать работу и расширять свой бизнес, и какие Pin Up санкции тут могут быть. Время кризиса не заставило компанию отказаться от идеи вкладывать деньги в экономику Украины.

Существует несколько причин, почему Pin-Up Украина все еще платит налоги и продолжает свой бизнес:

стремление активно поддерживать легализацию казино и другого азартного досуга;

желание вкладывать деньги в экономическое восстановление и процветание страны;

видение перспектив национальной азартной индустрии;

наличие команды специалистов, способных вывести бизнес в плюс в любых условиях;

осознание ответственности, а еще возможность помочь стране и гражданам.

Статистика доказывает, что Пин Ап внес в государственную казну значительную сумму денег, что превосходит показатели других фирм в этой отрасли.

Игорный бизнес в Украине: актуальная ситуация

После 11 лет тотального запрета азартная отрасль Украины начала оживать. Решение о ее легализации напрямую связано с возможностью пополнить бюджет за счет уплаченных игорным бизнесом налогов. Ожидания пока еще не оправдались, но процесс продвигается. До введения последнего пакета санкций на законных основаниях работали:

залы игровых автоматов — 19;

онлайн-казино — 14;

физические казино — 8;

площадки с покером — 3;

букмекерские компании — 3.

Нежелание платить налоги и действующие связи с россией — основные причины, по которым представители игорного бизнеса могут столкнуться с санкциями и запретами. Каждый азартный оператор делает свой вклад в развитие перспективной индустрии, а в случае вопиющих нарушений никто не минует ответственности. Пин Ап санкции не станут исключением, если популярный бренд нарушит закон.