Едем в Египет с турагентством «АНЕКС Тур»

Лето закончилось, но это не повод отказывать себе в великолепном отдыхе у теплого моря под ласковыми солнечными лучами. Туры в Египет – лучшее решение для тех, кто хочет расслабиться под шум волн, лежа на шелковистом песке. Самое главное – подобрать подходящее предложение. Сделать это очень просто при помощи турагентства «АНЕКС Тур».





Почему стоит поехать в Египет

Египет – страна с уникальной, богатейшей историей. Вот лишь несколько преимуществ отдыха здесь.

Упрощенный въезд в страну. Для удобства туристов из Европы правительство Египта упростило посещение полуострова. Для этого достаточно оплатить временную визу в аэропорту (около 25$) и находится в стране на законных основаниях. Туристический сезон – круглый год. Местные жители не знают, что такое зима и морозы. Конечно, некоторые месяцы более прохладные и дождливые, чем, к примеру июль или август. Однако понежиться под ласковым солнышком вполне возможно в разгар новогодних праздников. Доступные цены на туры. Огромный выбор гостиниц дает возможность разгуляться туристам практически с любым бюджетом. По крайней мере отдых в Египте обойдется в разы дешевле, чем на местных курортах.

Также стоит упомянуть обширную экскурсионную программу. Ниже будут рассмотрены курорты, которые определенно стоит посетить.

Куда поехать?

Турагентство предлагает большой выбор предложений. К примеру, туры в Марса Алам. Это настоящий рай для ценителей спокойного отдыха, единения с природой на берегу Красного моря. Данный курорт относительно молодой, поэтому здесь нет большого наплыва туристов. Это место считается одним из лучших для любителей кайтсерфинга и дайвинга. Зимой средняя температура тут не опускается ниже +18, а вода прогревается от +19 до +29 градусов Цельсия. Практически в каждом отеле имеется школа дайвинга, так как Марса Алам славится своим уникальным, красивейшим подводным миром.

Туры в Хургарду больше подойдут туристам, предпочитающим более шумный, веселый отдых. Здесь множество баров, ресторанов, клубов и прочих развлечений для путешественников. Даже в зимнее время море прогрето до +21, а воздух до +23 градусов Цельсия. Тут также можно заниматься дайвингом, водными видами транспорта.

Как заказать тур

На сайте турагентства «АНЕКС Тур» представлены различные предложения от ведущих туроператоров Украины. Попасть туда возможно, перейдя по ссылке https://anex-tour.com.ua. Здесь пользователь сможет самостоятельно подобрать подходящее предложение, выставив требуемые параметры: куда едем, из какого города, даты вылета и возвращения, а также на какой период и сколько человек полетит.

Также возможно обратиться к менеджерам турагентства по указанным на сайте контактным номерам телефонов или написать им в мессенджере. Кроме того, данная компания предлагает большой выбор горящих путевок, групповых туров и многое другое. Каждый, кто желает подобрать себе оптимальный по стоимости и впечатлениям тур, найдет здесь подходящее предложение.