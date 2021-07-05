В два раза и более: в Украине может резко подорожать интернет

Украинские чиновники намерены обязать интернет-провайдеров гарантировать своим клиентам определенные, установленные законом, параметры скорости. Об этом стало известно благодаря нардепу Александру Федиенко, который по совместительству занимает должность заместителя главы цифрового комитета Верховной Рады.





Суть идеи заключается в том, чтобы провайдеры, в процессе заключения договора с клиентом, прописывали в нем диапазон скоростей, которые клиент гарантированно получит за свои деньги. За нарушение же таких условий предоставления сервиса к провайдерам будут применять определенные санкции.

Скорость или комфорт?

Идея сразу же вызвала немало споров. В частности сам Александр Федиенко выступает против такого нововведения. Ведь вопросы о скорости интернета, по его мнению, должны решаться непосредственно между поставщиком услуг и его клиентом.

К тому же как бывший глава Интернет ассоциации Украины, он подчеркнул важность именно комфорта пользования сетью, а не одной только скорости. А здесь уже решающую роль играет платформа, к которой хочет получить доступ пользователь. Ведь удобство доступа к YouTube, или Netflix не всегда зависит от усилий провайдера. Препятствием может стать множество факторов, например загруженность серверов, на которых расположены популярные интернет-ресурсы. А это значит, что гарантировать скорость провайдер может только в пределах собственной сети.

В свою очередь высказалась на тему новых требований к интернет-компаниям Татьяна Попова, глава совета ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины». Она также не поддержала идею по регулированию скорости интернета. Эксперт отметила: «Сеть Интернет – среда, в которой невозможно гарантировать заранее конкретные параметры доставки информации. Если же применять SLA, то есть договор с уточнением уровня услуг, – обычные клиенты будут приравниваться к коммерческим. Соответственно цена на интернет возрастет в несколько раз».

Стоит ли наказывать провайдеров?

Также Татьяна Попова выступает против наказаний для поставщиков интернет-услуг в случае невыполнения скоростных требований. По ее мнению, украинские провайдеры сами заинтересованы в улучшении собственного сервиса из-за большого количества конкурентов на рынке. Поэтому не стоит прибегать к таким жестким методам воздействия.

Пока депутаты спорят, некоторые провайдеры уже начали указывать в своих договорах гарантированные скоростные диапазоны. Таким образом они выделяют себя на фоне конкурентов, пытаясь получить определенное преимущество. Однако в случае согласования в Раде нового правила контроля скорости, цены у официальных провайдеров непременно возрастут, причем существенно.