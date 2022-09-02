CEX та DEX: у чому різниця між централізованими та децентралізованими біржами?

CEX – централізовані біржі (Binance) – торговельні онлайн-платформи, де “книга замовлень” допомагає знаходити продавців та покупців. Ці біржі є популярними поміж інвесторів, бо мають схожий з брокерськими онлайн-рахунками функціонал. Тим часом DEX – децентралізовані біржі (PancakeSwap, Uniswap) – це самостійні фінансові протоколи, які базуються на smart-контрактах (розумних контрактах), які дозволяють робити обмін цифрових активів. Усі ці транзакції, які відбуваються в блокчейні, є публічними. Дізнатися про всі відмінності між централізованими та децентралізованими біржами ви можете в цій статті від ЦеКрипто.





Плюси та мінуси кожного типу біржі

Щоб проаналізувати відмінності між CEX та DEX біржами, потрібно дізнатися більше про плюси та мінуси кожної з торгових платформ.

CEX – централізовані біржі

Плюси Мінуси Обсяги торгів. Зазвичай централізовані біржі є високоліквідними. Для прикладу: біржа Binance часто має обсяги торгів (щоденні) сумою больше 30 млрд доларів. KYC – Know Your Customer (Знай свого клієнта). CEX має дійсно сувору політику щодо цього, тому це точно не для користувачів, чий пріоритет – конфіденційність. Централізовані біржі пропонують хорошу ліквідність та легку торгівлю, але їхні гаманці є кастодіальними (доступ до нього має третя сторона). Тобто повного контролю над власними фінансами ви не маєте. Та одночасно з цим біржі зобов’язані убезпечити ваші кошти. Це побудовано лише на довірі. Конвертації валют. Централізовані біржі часто надають підтримку фіантним криптовалютам. Тобто Bitcoin ви можете купити навіть за гривню. Хаки. CEX часто є ціллю аферистів та злочинців, бо саме біржа відповідає за збереження коштів користувачів. Якщо біржа має прогалини в захисті, ваші кошти в небезпеці. Додаткові функції. CEX не тільки підтримує велику кількість активів та їх обміну, а й дозволяє робити торгівлю крипто-деривативами, маржинальну торгівлю, біржовий стейкінг тощо. Простота. Мабуть, найпривабливішою особливістю CEX є інтерфейс, створений для будь-якого користувача. Адміністратори розуміють, що новачки можуть не знати криптопари чи прості терміни, тому створюють зручну навігацію, направляючи користувачів точно у світ криптовалюти.

DEX – децентралізовані біржі

Плюси Мінуси Анонімність та конфіденційність. Децентралізована біржа не запитує особисту інформацію. Вона вимагає тільки додавання гаманця та ключів чи транзакції. Обмежена торгівля. Сьогодні децентралізовані біржі обмежені порівняно з централізованими. Часто недоступні такі функції як: Лімітні ордери

Опціони

Маржинальні угоди

Ф’ючерси Щоб використовувати їх, часто потрібно обміняти криптовалюти (хоча зараз такі функції зустрічаються все частіше). Безпека. Зазвичай децентралізовані є безпечнішими за централізовані біржі. По-перше, DEX – некастодіальні, на відміну від CEX. По-друге, ризику витікання особистих даних не існує, бо вони просто не надаються біржі. Ефективність. CEX на сьогодні є більше ефективним за DEX. Проблемою є масштабованість, з якою стикається блокчейн. Інтеграція DeFi. Децентралізовані біржі надають доступ до dApps та смарт-контрактів. Вони надають користувачам більше фінансових послуг з кращими умовами (депозити, кредити тощо).

Ризики CEX та DEX

Незалежно від того, якими біржами (централізованими чи децентралізованими) ви користуєтеся, у кожної є ризики під час інвестицій в криптовалюту та її торгівлі. Та ці ризики відрізняються залежно від типу біржі.

Ризики централізованих бірж

Хаки – це справжня загроза для користувачів, які мають фінанси у централізованих біржах. Таке вже було в історії; в ідеалі біржа компенсує втрати користувача власним коштом, але інколи біржа просто закривається без повернення вкладів.

Фінансові регулювання централізованих бірж можуть змінюватися за одну ніч, тому це є великим ризиком для коштів у гаманці.

Відсутня конфіденційність в CEX: біржі зобов’язують користувачів надати вашу особисту інформацію. І в разі злому цієї біржі дані можуть бути виставлені у вільному доступі чи навіть продані в даркнеті.

Ризики децентралізованих бірж

Децентралізовані гаманці не кастодіальні, тобто третя особа також має доступ до ваших фінансів, не лише ви та біржа. До того ж, ви можете втратити монети, якщо втрачаєте фразу для відновлення гаманця.

DEX базуються на основі смарт-контрактів, через що з’являється вищий ступінь ризику. Тобто якщо є певні помилки чи неточності в коді біржі, вони будуть використані шахраями для отримання доступу до ваших грошей.

Отже, як централізовані, так і децентралізовані біржі дозволяють вам робити дії з криптовалютою (купувати, продавати тощо). Але в ключових моментах: безпека, зручність у використанні, ліквідність – є певні відмінності. Порівнюючи, CEX дають користувачам легкий та швидкий спосіб торгівлі, а DEX пропонує конфіденційність та повний контроль над коштами, що більше підходить для вже досвідчених крипто трейдерів.