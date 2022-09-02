Як обрати ноутбук для школяра

Почався навчальний рік, але більшість дітей сіли не за шкільні парти, а за комп’ютери, планшети ноутбуки та смартфони. За тиждень чи два, більшість родин зрозуміють, що уроки онлайн з мобільного телефону вести вкрай незручно, тому вирушать в інтернет-магазин ноутбуків, щоб придбати лептопи. Ще хтось буде купувати ноутбуки та комп’ютери в офлайн магазинах.





Яку модель ноутбука краще обрати для школяра, на які характеристики варто звертати увагу при покупці, читайте далі.

На що варто звернути увагу при покупці лептопа для дитини

Оперативна пам’ять (ОЗУ) — для того, щоб навчання дистанційно проходило комфортно, обирайте модель ноутбука з оперативною пам’яттю 4 Гб мінімум. Сучасні моделі лептопів обладнані пам’яттю DDR3 або DDR4 із частотою від 1600 до 2133 МГц. Чим вища частота, тим кращий ноутбук.

Якість дисплея також дуже важлива. Школярі багато часу проводять на онлайн уроках. Щоб надмірно не напружувати їх зір, важливо обрати ноутбук із хорошим екраном. Є декілька основних параметрів, щодо вибору:

Діагональ — оптимально у межах 15-17 дюймів.

Тип матриці (OLED, TN, IPS).

Роздільна здатність екрана (оптимально для користування Full HD).

Фільтр синього кольору та інші функції, що зменшують негативний вплив монітора на зір.

Покриття екрана може бути глянцевим чи матовим. Тут вже кожний може обирати виходячи з особистих вподобань. Для більш комфортної роботи обирайте модель з окремою цифровою розкладкою на клавіатурі.

Вага та розміри — сучасні моделі тонкі та легкі. Це дуже зручно для школярів. Наприклад такий ноутбук можна взяти до школи, і там працювати на ньому, коли мова йде про офлайн навчання. У нинішніх умовах легкий, компактний гаджет легко перевозити та носити із собою. Особливо це важливо для старшокласників.

Звук для школяра під час онлайн-навчання відіграє не останню роль. Більшість уроків вчителі ведуть на платформах Zoom, Google Meet. Педагоги дають багато інформаційного матеріалу усно. Тому важливо, щоб дитина добре чула, що саме коїться на уроках чітко та голосно.

Автономність (час роботи на одному заряді). Потужна АКБ дозволить спокійно працювати в умовах, коли не має електроенергії. Якщо лептоп витримує до 2 годин роботи та більше — це вже достойний варіант для розгляду.

Якщо бюджет обмежений, то мінімальний набір характеристик наступний: твердотілий накопичувач пам’яті, 4Гб ОЗУ, IPS-дисплей.

Твердотілий накопичувач забезпечить швидку роботу операційної системи. Дитина зможе вільно користуватись інтернетом та програмами Microsoft Office World. Левова частка моделей та брендів, що сьогодні представлені на ринку, відповідають цим вимогам.

Інколи батьки хочуть обрати один ноутбук для всієї родини: дитині для навчання, батькам для роботи, але робити цього не варто. За можливості краще виділити школярам окрему техніку та стіл. Якщо є змога придбати ноутбук від Apple — можна сміливо купувати його для випускника школи. Потім дитина зможе здобувати з його допомогою освіту у ВУЗі.

Разом із ноутбуком також необхідно буде придбати мишку, флешку та підставку для охолодження.