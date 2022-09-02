По 45 чи 50 грн: експерти розповіли, що буде з курсом долара у вересні

Курс валют в Україні за час війни опинився в цілковитій залежності від зовнішньоекономічної допомоги країн-партнерів. Зокрема серпневий «подарунок» від США у розмірі $3 млрд в останній момент врятував курс гривні від стрімкого падіння і втримав її на рівні 41 грн/$. А до цього національну валюту на плаву підтримувала фінансова допомога від ЄС, МВФ та інших міжнародних організацій.





З огляду на таку залежність економіки України від зовнішніх чинників, експерти дали прогноз щодо курсу гривні відносно долара на вересень 2022 року. Наразі вони повністю виключають можливість падіння «американця» нижче позначки 40 грн/$. А от його зростання до 45 грн/$ чи навіть 50 грн/$ – перспектива цілком реальна.

Долар по 45 грн

Такий курс на думку головного аналітика компанії Forex club Андрія Шевчишина можливий лише за умови регулярної фінансової допомоги з-за корону. Для підтримки долара на рівні 45 грн/$ необхідно, щоб кожного місяця держбюджет поповнювався щонайменше на $4-5 млрд. Причому кошти повинні надходити регулярно, щоб у Мінфіні не встиг утворитися розрив балансу.

Долар по 50 грн

В разі затримки фіндопомоги бодай на 1-2 тижні, Мінфін буде змушений звернутися за грішми до НБУ, щоб закрити дірки у бюджеті. А такий крок призведе до емісії гривні та чергового падіння її курсу у відношенні до долара. Адже Нацбанк зможе виділити гроші Міністерству фінансів лише під випуск нових ОВДЗ, тобто надрукує тисячі нічим не підкріплених нових купюр.

Та навіть за таких умов фінансовий аналітик компанії Esperio Олександр Болтян прогнозує стрибок долара максимум на 5-7 грн. Тобто курсу вище 50 грн/$ українцям боятися не варто. Хоча, якщо порівняти сьогоднішній долар із довоєнним, він вже виріс фактично у 1,5 рази. І схоже впевнено прямує до подвоєння цього результату.