Топ-15 вживаних легковиків від $2,3: які моделі доступні українцям

Компактні легковики через свою мобільність та відносно низьку ціну під час війни набрали неабиякої популярності в Україні. Та й доступних моделей на ринку зараз чимало, адже за кілька місяців безмитного режиму вторинний авторинок добряче розрісся.





Експерти порталу для автомобілістів Auto.ria створили добірку найбюджетніших легкових машин класу «В», які наразі доступні українцям. До топ-15 увійшли транспортні засоби 2000-2008 років випуску із середньою вартістю $3,6 тис.

На першому місці рейтингу опинилася Daewoo Nexia. Бувший у вжитку корейський седан в середньому обійдеться у $2,3 тис.

Одразу ж за ним розмістилася ще одна модель того самого виробника – Daewoo Lanos. На вітчизняному вторинному ринку до вибору покупців зараз понад 1400 екземплярів, які можна придбати орієнтовно за $2,7 тис.

На третій сходинці – представниця китайського автопрому Chery Kimo. Ця компактна легкова автівка вартує в середньому $2,8 тис.

Четвертою та п’ятою в рейтингу стали французкі машини – Renault Clio і Peugeot 206. Враховуючи задовільні технічні характеристики та привабливий дизайн, актуальна їх ціна – справжнісінький подарунок для автолюбителів. Renault Clio із солідним пробігом, проте в хорошому стані, обійдеться новому власнику у $3,5 тис. Натомість за Peugeot 206 доведеться заплатити трохи більше – $3,6 тис.

Решта бюджетних автівок у топ-15 розмістилися наступним чином:

Fiat Punto – $3,7 тис.;

Chevrolet Aveo – $3,8 тис.;

Citroen C3 – $3,9 тис.;

Dacia Logan – $3,9 тис.;

Opel Corsa – $4 тис.;

Ford Fiesta – $4 тис.;

Seat Ibiza – $4 тис.;

Skoda Fabia – $4,1 тис.;

Kia Rio – $4,2 тис.;

Seat Cordoba – $4,3 тис.

Нагадаємо, що з 1 липня правило «нульового» розмитнення авто для українців більше не діятиме. Тож асортимент бюджетних транспортних засобів на вторинному ринку почне потрозу зменшуватися. Разом із відміною безмитного режиму на ввезення авто, влада повернула мито та ПДВ на всі імпортні товари, які потрапляють в Україну.