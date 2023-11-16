Можна легко полагодити самому: що робити, якщо пралка погано віджимає речі

Якщо після циклу прання одяг залишається вологим, це може свідчити про проблеми з ефективністю віджиму у вашій пральній машині. Існує кілька можливих причин, але, на щастя, багато з них можна усунути, не вдаючись до дорогого ремонту.

Поради щодо усунення несправностей

Юрій Шарлай, експерт з ремонту побутової техніки, зазначає, що недостатнє завантаження може впливати на цикл віджиму. Коли в барабані лише кілька речей, вони можуть розподілятися нерівномірно, що негативно позначається на роботі машини. Ще одна поширена проблема – заблокований зливний фільтр. Це легко виправити: просто відкрийте кришку фільтра і прочистіть його.

Шарлай також зазначає, що зниження ефективності віджиму може бути пов’язане зі зносом щіток електродвигуна – проблема, яка зазвичай з’являється після кількох років використання. На відміну від інших проблем, ця може потребувати професійного втручання, оскільки процес ремонту є більш складним.

Ці поради стануть корисною відправною точкою для вирішення проблем з віджиманням у вашій пральній машині, що потенційно заощадить ваш час і гроші на професійний ремонт.