Фальшиві долари в обмінниках: купюри якого номіналу видають найчастіше

В 2023 году украинцы столкнулись со значительным риском столкнуться с поддельной валютой, особенно с долларами США, больше, чем с любой другой иностранной валютой. Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что поддельные доллары составляли 91% всех изъятых в течение года фальшивых банкнот. Среди них чаще всего подделывали купюры высокого номинала, причем 99% случаев подделки приходилось на крупные купюры.

Распределение поддельных купюр по номиналам было следующим:

50-долларовые купюры составили 23% от общего количества изъятых фальшивых купюр.

Купюры номиналом 100 долларов составляли значительные 76%.

Кроме доллара, еще одной мишенью для фальшивомонетчиков стало евро, на которое пришлось 8% от общего количества обнаруженных фальшивых банкнот. Как и в случае с долларом, чаще подделывали более крупные номиналы евро:

26% фальшивых евро были в купюрах номиналом 50 евро.

28% – в 100-евро купюрах.

Украинская валюта, гривна, также была объектом подделки. Мошенники часто выбирали банкноты старого образца, особенно те, что были выпущены до 2015 года, например, 200 и 500 гривен. Эти поддельные гривны в основном находились в обращении в розничной торговле, их часто выдавали за сдачу.

Валерий Строчков, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ, пояснил, что чаще всего подделывали довоенные банкноты. Эти подделки были достаточно сложными, чтобы пройти тесты на ультрафиолетовое обнаружение, что затрудняло их идентификацию на кассовых аппаратах.

Строчков, однако, заверил, что за период интенсивного конфликта никаких серьезных инцидентов, связанных с поддельными гривнами, не произошло. Ситуация, по его словам, остается стабильной и контролируемой, что свидетельствует об эффективных мерах, которые предпринимаются для борьбы с оборотом фальшивой валюты в Украине.