В Україні подорожчає інтернет

Інтернет подорожчає, про це вже повідомила ІнАУ. Інтернет асоціація також розповіла про те, що можна було уникнути зростання вартості тарифів, якби не Окружний адміністративний суд Києва (далі ОАСК).





Річ у тому, що в кінці жовтня 2021 року ОАСК заблокував рішення з міжнародної торгівлі. Суперечки велися вже дуже давно і якийсь час вдавалося відтермінувати рішення суду. Але в жовтні було винесено рішення і оскаржити його неможливо. Це своєю чергою призведе до подорожчання цін на послуги інтернет-провайдерів в середньому на 10%.

Міжвідомча комісія своїм рішенням дала «зелене світло» на ринкове мито на кабелі у розмірі 20%. Представник Інтернет асоціації України Олександр Савчук розповів, що протягом довгого часу організація була проти цього рішення.

Через підвищення вартості на кабельну продукцію почнеться масовий зрив держпрограм по інтернетизації України, процес може сповільнитися і проходити гірше. Також це призведе до монополізації ринку та до того, що зменшиться кількість виробників в Україні.

Розрахунки та тарифи

Телекомунікаційні мережі на 90% — це кабелі та 10% — інші матеріали. Зараз це основний фактор, який провокує подорожчання. Підвищення ринкової вартості на прокладку відобразиться на тарифах для споживачів (збільшення на 7% — 12%) по всій Україні.

У кожній області провайдери встановлюють свої ціни, але широкосмуговий доступ подорожчає. Одночасно зростуть ціни на телебачення. Українці платитимуть в середньому на 20% більше, ніж зараз через подорожчання авторських прав на контент.

Провайдери кажуть, що також будуть змушені переглянути тарифи. Річ у тім, що розмір мінімальної зарплати зросте, що призведе до чергового підвищення. Дрібні компанії піднімуть прайс в середньому на 30 гривень, апетити великих провайдерів збільшаться в середньому на 30%.