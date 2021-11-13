Жінкам, які не встигли вийти на пенсію у 55 років виплачуватимуть компенсацію
В квітні 2021 року підвищили пенсійний вік для жінок. Якщо раніше вони могли виходити на пенсію у 55, то зараз це мінімум 60 років. Це вже останнє підвищення віку, яке було заплановане ще в 2011 році.
Відповідно певна категорія громадянок, а саме ті хто народився в період з 1-го жовтня 1960-го року, по 31 березня 1961 року, змушені будуть пропрацювати 4,5 зайвих роки. Їм дозволяють вийти на пенсію не у 60, а у 59,5, але погодьтеся, це все одно трішки образливо. В якості компенсації, цій категорії громадян буде виплачено грошову компенсацію.
У якості компенсації буде надбавка
Тим жінкам, які пропрацюють додаткових 4,5 роки уряд обіцяє надбавку до пенсії у розмірі 2,5% від загального розміру виплати. Крім цього, щоб вийти на пенсію за наявності робочого стажу, треба щоб він був не меншим, як 28 років. Якщо особі виповнилося 60, а 28 років стажу немає, то на пенсію можна виходити не раніше 63 років.
Вже у 2022 році вимоги до стажу зміняться. Мінімальний стаж становитиме не 28 років, а 29. Ба більше, ця цифра коригуватиметься кожного року, аж до 2028-го включно. Мінімальний стаж збільшуватиметься на рік. На жаль, в даному випадку жодних компенсацій не передбачено. Навпаки, витрачатимуть свої кошти ще й самі майбутні пенсіонери.
Стаж будуть докупляти
За підрахунками Міністерства соціальної політики, вже у наступному році на пенсію не зможе вийте мінімум 30% українців, які начебто мали це зробити. Їм не вистачатиме 1-го року стажу. Вже відомо, що цей стаж можна буде докупити. Скільки це коштуватиме однозначної відповіді немає, адже для розрахунку беруться окремий вік, зарплата та розмір страхових внесків, які сплачувала особа.
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