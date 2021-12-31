Стало відомо, хто в Україні тепер не зможе отримати субсидію

Відповідно до постанови уряду на житлову субсидію не можуть розраховувати громадяни, що є боржниками по аліментах. Таким порушникам закону та їх сім’ям держава жодним чином не допоможе з оплатою комуналки.





Як пояснили у прес-службі Мін’юсту, для українців, що претендують на отримання субсидії, є певні критерії і їх необхідно строго дотримуватися. Одним з таких критеріїв є відсутність заборгованостей по виплатах на неповнолітніх дітей, тобто аліментах. Це правило затверджене на законодавчому рівні та є обов’язковим до виконання.

Відповідна норма, що згадується у постанові Кабміну, обмежує у праві на субсидію громадян України, які не сплачують аліменти більше 3 місяців та проти яких вже розпочато судове провадження з цього питання. Дані про таких порушників можна знайти у Єдиному реєстрі боржників.

У разі наявності в родині боржника по аліментах, отримати субсидію на квартиру чи будинок, у якому він прописаний, буде неможливо. Та у цього правила є кілька винятків. Домогосподарство має шанс скористатися допомогою на оплату комуналки, якщо неплатник аліментів є алкоголіком чи наркоманом, і про цей факт відомо відповідним державним структурам, соціальним службам тощо.

Не стосується дане обмеження й громадян, до яких вже застосовують певні заходи забезпечення кримінального провадження. Мова йде про відсторонення від виконання трудових обов’язків, тримання під вартою або під домашнім арештом.

Нагадаємо, що цього року житлову субсидію отримала рекордна кількість українців. Допомогу в оплаті комунальних послуг станом на грудень отримують майже 3 мільйони сімей. Розмір державної допомоги в опалювальному сезоні 2021/2022 становитиме в середньому 2 тисячі гривень. Та у деяких випадках субсидія може становити до 5 тисяч гривень. Це залежить від соціального положення та рівня заробітку громадян.