Українські банки та поштові оператори розповіли, як будуть працювати в карантин

Посилення карантинних заходів і вакцинація є необхідними етапами в боротьбі з коронавірусною інфекцією. Як довго це триватиме — невідомо. У червоних зонах закриті ресторани та розважальні заклади. Школи знаходяться на вимушених канікулах. Без сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту неможливо їздити на міжміському транспорті та в потягах.





Нещодавно найбільші українські банки та поштові оператори поділилися з громадянами України інформацією про те, як буде проходити їх робота.

Банки й поштові оператори продовжили свою роботу після посилення карантину 21.10.2021. Послуги надаватимуть, як і раніше, будуть намагатися докласти максимум зусиль, щоб ніхто не відчув незручностей — так запевнили організації громадян України.

Представник державного банку «Приватбанк» заявив, що нові обмеження не торкнулися роботи їх установ, а це значить, що в у звичайному режимі продовжать:

обслуговування всіх клієнтів;

приймання платежів;

оформлення кредитів.

Громадянам не потрібно надавати ПЛР-тести та довідки про вакцинацію. Досить дотримуватися соціальної дистанції та носити захисні маски.

«Ощадбанк» теж продовжить працювати, як і раніше. Графік, робочий час, умови приймання клієнтів залишаються незмінними. Співробітники банку не вимагатимуть довідки, що підтверджують наявність у людини щеплення від Covid-19 або тестів з негативним результатом.

Поштові служби теж вже оголосили про режим роботи. Нова Пошта, Укрпошта продовжують працювати без змін. Однак через дотримання соціальної дистанції, можуть утворитися великі черги. Тому банки й пошти просять поставитися з розумінням до ситуації, що склалася. Заяви вже є на офіційних сайтах компаній, ознайомитися з ними можуть всі охочі. Як ситуація розвиватиметься далі, поки невідомо, зараз головна мета — зберегти життя українців. Є мобільні додатки, які можуть мінімізувати необхідність походу у банк або на пошту. Використовуйте їх максимально для свого комфорту і безпеки.