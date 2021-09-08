Ріст тарифів під час опалювального сезону: заява від влади

Опалювальний сезон вже не за горами. Тож місцеві органи влади активно займаються підготовкою інфраструктури та перевіркою її функціонування. Наразі готовність комунальних мереж більшості областей України до очікуваного похолодання складає близько 80%. Таку інформацію днями оприлюднила прес-служба Міністерства розвитку громад та територій.





Йдеться у повідомлені міністерства переважно про рівень готовності об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та систем водопостачання, а також різноманітних будівель комунального призначення. Як зазначив сам міністр Олексій Чернишов, темпи підготовки повністю відповідають рекомендованим показникам для даного періоду.

Мінрегіону проводить регулярний моніторинг динаміки підготовки у кожній з областей, наради із представниками місцевих адміністрацій та представниками теплокомуненерго. У процесі обговорення акцент регулятор ставить не лише на технічні питання, але й на фінансові показники.

«Хотілось би підкреслити найважливіше для усіх нас завдання – тарифи на опалення та гарячу воду не повинні підвищуватися. Державна влада готова підтримати теплокомуненерго та місцеві органи влади з метою дотримання цього принципу», – висловив свою позицію Чернишов.

Міністр підкреслив, що наразі триває розробка проекту закону про компенсацію різниці поміж тарифами. Позатим Мінрегіону зараз саме розвиває ідею термодернізації будівель, та планує втілити в життя проект підвищення їх енергоефективності у житловому секторі. Такі зміни позитивно вплинуть не лише на екологію в країні, але й значно полегшать платіжки громадян за комунальні послуги.

Нагадаємо, що завдяки децентралізації в країні повноваження із формування тарифної сітки для населення отримали органи влади на місцях. Однак Мінрегіону зі свого боку строго контролює тарифи в областях, тож ціни на гарячу воду та теплопостачання не повинні зростати. Стабільність у стосунку вартості комунальних послуг гарантує й уряд, якому зовсім не вигідно збурювати населення захмарними тарифами.