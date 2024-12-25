Яблоки и груши: почему эти фрукты идеальны для напитков

Люди издавна использовали местные фрукты, ягоды и зерновые культуры как основу для приготовления домашних спиртных напитков. До сих пор рецептура вина, сидра, кальвадоса и другого алкоголя основана исключительно на конкретных сортах яблок, груш, винограда.

Так почему именно яблоки и груши так хороши, чтобы готовить из них сидр или кальвадос? В чем преимущества перед другими плодами? Разбираемся далее в материале.

Особенности изготовления алкоголя

В создании спиртных напитков на основе фруктов важно использовать те сорта, в которых много сахаров. Ведь именно они после обработки превращаются в спирты. Не менее важно для нормального производства выбирать сочные фрукты и ягоды. Их намного легче превратить в необходимое для перегонки или брожения сырье, они без проблем превращаются в однородную кашицу — ее называют фруктовой массой.

И если для изготовления сидра используют в основном сладкие яблоки, в производстве кальвадоса задействованы даже горькие и кислые. Они придают аромату и вкусу конечного напитка больше наполненности и нюансов. Производители предпочитают сорта с мелкими ароматными плодами и плотной шкуркой.

Кальвадосом можно называть только тот напиток, который отвечает закрепленным законодательством Франции требованиям. Если нет — это обычный бренди из груш или яблок. В этих требованиях четко указаны границы регионов, в котором растут яблони и груши. Потому что не со всей почвой и погодными условиями они чувствуют себя хорошо и дают богатый урожай.

Оригинальный кальвадос из Франции можно попробовать и в Украине. Достаточно выбрать бутылку и заказать доставку в любой регион по ссылке: https://rozetka.com.ua/grappa-i-kalvados/c4649178/vid175740=kalvados/. Там же найдется и украинский яблочный бренди.

Вкус кальвадоса

Французский бренди из Северной Нормандии отличается насыщенным фруктовым вкусом. В аромате ощущаются:

ваниль;

пряности;

мед;

белые соцветия.

Яблочный и грушевый кальвадос почти не различаются между собой. На сырье плоды отбирают по тому же принципу. Единственное, что в яблочном может ярче ощущаться кислинка. Мякоть груши больше горчит, чем яблочная. Эта ее особенность может проявляться и в алкогольном напитке.

Рекомендуем попробовать кальвадос у 1–3 брендов. Это позволит ощутить разницу в соотношении сортов плодов, времени выдержки спиртов в бочках. Кальвадос принято пить небольшими порциями, чтобы в полной мере насладиться его сложным ароматом и вкусом. Чаще всего его подают в качестве дижестива, однако он прекрасно сочетается и с некоторыми блюдами. Например, французский бренди отлично дополняет сырные тарелки, блюда из утки или десерты с карамелью и ванилью.

Культура употребления кальвадоса в разных странах имеет свои особенности. Во Франции его могут подавать с горячими блинами и фруктами, а в других странах — использовать в коктейлях, подчеркивая его уникальный вкус.