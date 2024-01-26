Новинки камер відеоспостереження Dahua 2024 року

У світі технологій безпеки нестримно розвиваються та вдосконалюються засоби відеоспостереження, відіграючи ключову роль у забезпеченні безпеки об’єктів різного призначення. Однією з провідних компаній у цьому сегменті є Dahua Technology, яка славиться своїми передовими розробками та інноваційними рішеннями. У 2024 році камери відеоспостереження Dahua вражають світ новими технологіями та покращеними характеристиками, забезпечуючи високий рівень ефективності та надійності для найвимогливіших завдань безпеки. Розгляньмо докладніше, які новинки та переваги пропонує Dahua у своєму асортименті 2024 року.

ТОП-5 камер Dahua 2024 року

Камера Dahua WizSense DH-IPC-HFW2449T-AS-IL — роздільна здатність якої 4 МП, 1/2.9″ CMOS-матрицею, фокусна відстань 3.6 мм та кут огляду 84°. Здатна записувати відео максимальною роздільною здатністю 4 МП при 20 к/с, або 2560×1440 при 25 к/с. Камера оснащена ІЧ-підсвічуванням з дальністю до 80 метрів і 50 метрів видимого світла.

З функцій: виявлення вторгнення в зону, перетин лінії, SMD+ (покращена технологія), розпізнає рух, аудіо, різні помилки з SD-картою, конфлікт IP-адреса, відключення мережі, незаконний доступ і виявлення недостатньої напруги. Камера підтримує Micro SD-карти до 256 ГБ, живиться від 12 VDC або PoE, має захист від вологи та пилу за стандартом IP67 і поставляється в білому корпусі.

Камера Dahua Smart Dual Light WizSense DH-IPC-HDW2849TM-S-IL — обладнана 8-мегапіксельною 1/2.7″ CMOS-матрицею та фокусною відстанню 2.8 мм, що забезпечує широкий кут огляду в 111°. Здатна записувати відео максимальною роздільною здатністю 8 МП при 20 кадрах за секунду, підтримує роздільність 2688 × 1520 при 25 кадрах за секунду. Камера з ІЧ-підсвічуванням і видимим світлом, яке охоплює дальність до 30 метрів.

Камера з підтримкою аналітики та тривог, такі як вторгнення в зону, перетин лінії, виявлення руху, втручання в відео, а також сигнали про відсутність, заповнення або помилки на SD-карті, відключення мережі, конфлікт IP-адрес, незаконний доступ та попередження про недостатню напругу. Камера зі слотом Micro SD-карти до 256 ГБ, живиться від 12 VDC або PoE, має високий захист від вологи та пилу за стандартом IP67, корпус класичний білий.

Камера Dahua WizSense DH-IPC-HFW2849S-S-IL — оснащена 8-мегапіксельною 1/2.7″ CMOS-матрицею та широким кутом огляду в 111° з фокусною відстанню 2.8 мм. Запис відео здійснюється при максимальній роздільній здатності 3840 × 2160 при 20 кадрах за секунду, а також підтримує роздільність 2688 × 1520 при 25 кадрах за секунду. Камера володіє ІЧ-підсвічуванням та видимим світлом з радіусом до 30 метрів.

У ряду аналітичних можливостей виявлення вторгнення в зону, руху, аудіо, перетин ліній (з підтримкою класифікації та точного розпізнання автомобіля, людини), SMD+ (покращена технологія). Камера також підтримує Micro SD-карти об’ємом до 256 ГБ, живиться від 12 VDC або PoE, має захист від вологи та пилу IP67 в білому корпусі.

Камера Dahua WizSense DH-IPC-HFW2841T-ZAS — 8 МП і матрицю 1/2.7″ CMOS, обладнана розширеною можливістю налаштування фокусної відстані від 2.7 до 13.5 мм, що забезпечує широкий діапазон кутів огляду від 31 до 113°. Камера записує відео при максимальній роздільній здатності 3840 × 2160 при 20 кадрах за секунду, а також підтримує роздільність 2688×1520 при 25 кадрах за секунду. ІЧ-підсвічування забезпечує видимість до 60 метрів.

Підтримує ряд аналітичних можливостей та сигналізацій, таких як відсутність заповнення або помилки на SD-карті, відключення від мережі, конфлікт IP, незаконний доступ, аналіз руху, фальсифікація відео, прохід, вторгнення, виявлення аудіо, недостатньої напруги, розфокусування, зовнішня сигналізація та SMD (покращена технологія виявлення об’єктів). Камера підтримує Micro SD-карти об’ємом до 256 ГБ, живиться від 12 VDC або PoE, і має вологостійкий корпус класу IP67 у білому кольорі.

Камера Dahua Smart Dual Light WizSense DH-IPC-HFW2849T-AS-IL — пропонує роздільну здатність 8 МП з 1/2.7″ CMOS-матрицею та фокусною відстанню 3.6 мм, що забезпечує широкий кут огляду в 87°. Відзначається можливістю записувати відео з максимальною роздільною здатністю 3840 × 2160 при 20 кадрах за секунду. Оснащена ІЧ-підсвічуванням і видимим світлом до 50 метрів.

Аналітичні можливості включають вторгнення, прохід (з класифікацією та точним розпізнаванням транспортних засобів та людини), виявлення руху, аудіо, сигнали про відсутність, заповнення або помилки на SD-карті, відключення мережі, конфлікт IP, незаконний доступ, SMD, виключення безпеки та зовнішню сигналізацію. Камера підтримує Micro SD-карти об’ємом до 256 ГБ, живиться від 12 VDC або PoE та має водонепроникний корпус за стандартом IP67 білого кольору.